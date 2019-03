Yo quiero ser como Percy

Richard Arispe Carrasco

Movimientos femeninos y autoridades que se sintieron tocadas por las declaraciones adulonas del exembajador Jerjes Justiniano, piden que se retracte de sus apreciaciones machistas y adulonas hacia el alcalde Percy Fernández.

Recibió la declaración de hijo ilustre de la ciudad y en pleno acto público, pagó el reconocimiento edil con gestos y comportamientos elogiosos al mete manos cruceño. “¿Saben por qué Percy no es censurado cuando se le va la mano o le tira una besada a alguien, ¿Por qué no lo censuramos? Porque nos identificamos con Percy. Todos quisiéramos hacer eso que hace Percy, pero no tenemos el coraje para hacerlo. Y no es que Percy no tenga buena educación, Percy es un hombre bien formado, es un excelente ingeniero, es muy carismático, por eso lo han reelegido seis veces. ¿Por qué? Porque él es un camba auténtico”, aseguro Justiniano.

Creo que todos quisiéramos ser Percy Fernández, pero el profesional ingeniero y alcalde de su primer y segunda gestión municipal, cuando este gran profesional ayudó a que Santa Cruz de la Sierra llegue a ser lo que hoy es. El de CORDECRUZ el exitoso y lúcido burgomaestre que pavimentó y colocó los canales pluviales, después paremos de contar. En adelante, comenzó el romance con el poder y el dinero del Estado. Se peló las rodillas al postrarse ante Goni. Se inauguraron los contratos raros y las cieguitas. Se granjeó las licencias del poder para agredir a cualquier mujer y maltratar a la prensa.

Todos sabemos que nadie toca a Percy porque está de la mano con el poder. Antes estuvo con el MNR y ahora está junto al MAS, ambos partidos a su tiempo, eran dueños del poder y de la justicia. Por eso a Percy ningún proceso lo lleva a los estrados judiciales. Hoy es inmune e impune a la ley. Tiene varias denuncias, pero ninguna avanza, igual que los procesos a masistas.

Percy está con 80 años encima, una salud quebradiza y un comportamiento inestable, sino fuera la medicación y las lisonjas de su entorno, hace muchos años el alcalduli ya estaría jubilado en la política, pero como lo necesitan para ganar una nueva elección, lo seguirán usando. El ya no debe estar consciente plenamente de sus acciones y creo prudente y por decencia, dejen que el alcalde “dengue dengue” no siga haciendo el ridículo. Dejen de seguir sepultando al gran personaje que fue el loco Percy.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco