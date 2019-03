YPFB admite que declinación de San Alberto es una de las causas para incumplir a Petrobras

Saavedra no precisó a cuánto ascienden esas penalidades ni el volumen actual de la producción de gas de Bolivia. El 2018 con datos oficiales se conoció que el megacampo San Alberto cayó de producir el 2003, 11 Mmmcd a sólo 4 Mmmcd.

Gonzalo Saavedra, vicepresidente de Operaciones de YPFB. Foto: La Época

La Paz, 27 marzo (ANF).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a través de su vicepresidente de Operaciones, Gonzalo Saavedra, reconoció que una de las principales causas para el incumplimiento de los envíos de gas a Petrobras se debe a la declinación del campo San Alberto. Insistió sin embargo, que las multas y penalidades fueron transferidas a la Petrobras Bolivia, y que por tanto el Estado no será afectado en su economía.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la casa matriz de YPFB en La Paz, se le consultó a Saavedra si la caída en la producción de gas del campo San Alberto sería una de las causas para el incumplimiento de los volúmenes nominados por Brasil a lo que respondió: “es una de las causas principales porque conocen el campo San Alberto tiene muchos años produciendo, es natural que tenga esa declinación”.

Sin embargo dijo que a la par de esa declinación ingresaron otros proyectos a operar como nuevos campos con algunos pozos exitosos entre los que se encuentran Huacareta, Jaguar, Los Monos y otros.

“Y si bien San Alberto va ir declinando que es natural como otros campos, otros están empezando a solapar o incrementar (las reservas) no es una novedad que tengamos un pozo en declinación, es uno de los campos que aporta más al contrato de exportación de gas a Brasil”, sostuvo

En los últimos días se conoció que estatal petrolera brasileña Petrobras multó a YPFB, debido al incumplimiento en la entrega de volúmenes de gas garantizados en el contrato a través del gasoducto Bolivia-Brasil a lo largo de 2018.

Según el ejecutivo de Gas y Energía de la petrolera brasileña, Marcelo Cruz, el año pasado, Petrobras demandó una media de 26 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), mientras que YPFB entregó 22,6 MMmcd, según informaciones de la estatal brasileña. Por contrato, la boliviana debía suministrar hasta 31,5 MMmcd, dependiendo de los pedidos desde Brasil.

Al respecto, Saavedra salió al paso para afirmar que por el tipo de contrato vigente, las penalidades son transferidas a la petrolera encargada de los envíos que en este caso es Petrobras Bolivia.

“Estamos trabajando con Petrobras como cliente y como productor en este contrato de servicios para modificar ciertas condiciones que el mismo contrato nos pone a ambos en una situación de cobro y de pago, pero al momento YPFB no pierde, traspasa esta obligación, no pierde el Estado, no pierden ni gobernaciones ni universidades que es una condición que está establecida desde hace 20 años y estamos negociando desde hace año y medio para cambiar estas condiciones de validación”, señaló.

Saavedra no precisó a cuánto ascienden esas penalidades ni el volumen actual de la producción de gas del país. El 2018 con datos oficiales se conoció que el megacampo San Alberto cayó de producir el 2003 11Mmmcd a sólo 4Mmmcd.

Según YPFB el contrato de provisión de gas natural al Brasil fue suscrito el año 1996, en el cual Petrobras Brasil tiene una flexibilidad de mover sus nominaciones en 11 MMmmcd; es decir, entre 19 MMmcd y 31 MMmcd, y YPFB está obligada a tener a disposición el volumen que requiera el vecino país.

Sin embargo, cuando Brasil incumple los volúmenes de nominación mínima, no existe una penalidad significativa. Prueba de ello según el presidente de YPFB, Óscar Barriga, es que actualmente Brasil está nominando en promedio 12 MMmcd, un volumen que está por debajo de su obligación contractual sin sanciones.