10 años del caso Terrorismo

Alejandra Serrate

Hoy se cumplen 10 años desde el día que eventualmente pasará a la historia cruceña en similitud al cerco a Santa Cruz o la masacre de Terebinto.

Una tragedia orquestada desde La Paz y hoy no queda duda, la Cuba de Fidel Castro también. En la inminente unión de la oposición cruceña, bajo el unísono del grito autonómico, la desesperación por destruirnos se desenlaza en que el 15 de Abril del 2009, cubanos y empleados del gobierno de Evo Morales detonan una bomba en la casa del Cardenal Julio Terrazas.

¿Quién no recuerda lo acontecido el día siguiente? En absolutamente todos los medios de prensa aparecía un regio Álvaro García Linera diciendo que había habido un cruce de tiroteos y que agentes de inteligencia habían frustrado un golpe de estado, un magnicidio fallido, en la ciudad de Santa Cruz, los supuestos asesinos a sueldo operaban desde el Hotel Las Américas, de dónde horas después, se sacarían sus cuerpos acribillados envueltas el bolsas de plástico negras. Vale resaltar, que en medio de esta matanza, Evo Morales se encontraba sano y salvo en Caracas, dando declaraciones de prensa al lado de Hugo Chávez. TODOS los videos del operativo adentro del hotel, FUERON DESTRUIDOS por agentes de inteligencia del estado.

El horror comenzó, en los subsiguientes días, una sorte de cacería rabiosa se dio en contra de distintas personalidades en Santa Cruz, muchos de ellos, nada tenían que ver con política o con temas públicos, los primeros detenidos fueron Guedes y Mendoza, que fueron secuestrados por agentes de inteligencia y llevados a La Paz en ropa interior y con cinta adhesiva en los ojos, mientras les golpeaban los genitales, las nalgas y la cabeza.

Una tragedia en Santa Cruz, las listas de los citados aparecían en las noticias y eran obligados inmediatamente a salir del departamento a prestar declaraciones en La Paz.

En el año 2014, el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Soza, fue encontrado culpable de extorsión, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, se sabe que llegó a pedir hasta $us. 250,000 a imputados, y ante la negativa, decía que aceptaba “papeles de inmuebles” también. De igual manera, es de conocimiento público, que uno de los abogados de los falsamente acusados, fue candidato a diputado por el MAS, pocos años después.

Más de 80 personas fueron citadas, 39 imputadas, de las cuales unos decidieron marcharse al exilio, otros irse a juicios abreviados para ahorrarse años de secuestro judicial, y unos pocos, permanecen hasta ahora, 10 años después, presos sin sentencia, en contra de toda normativa nacional y respeto a los derechos humanos vigentes a nivel mundial.

El caso terrorismo será para siempre una mancha en nuestra historia, porque no solo fallaron las autoridades que eligieron no defender a los injustamente procesados, fallamos nosotros en no reconocer inmediatamente el engaño, la traición, la complicidad de seres oscuros con las intenciones que ahora conocemos: amedrentar, enriquecerse y perpetuarse en el poder.

¿Lo peor? Falta mucho por recorrer, mientras Morales sea presidente y nosotros cobardes, no hay forma que el gobierno retroceda en la persecución, pues es muchísimo dinero del estado invertido, vidas humanas y 10 años perdidos en el intento absurdo de sostener el caso. Contra toda lógica, contra toda razón y por supuesto contra toda decencia.

Hoy más que nunca:

#LiberadParaLosPresosPolíticos

Hoy hablá, gritá, denunciá, compartí, que todos se enteren, que no tenemos miedo, que sabemos lo que hicieron y porque lo hicieron.

Liberen YA a Zvonko, Juan Carlos y Alcides.

