Adrián Oliva al Gobierno de Evo: “Tarija no es un campamento petrolero”

Reacción del gobernador de Tarija ante acciones del Gobierno Nacional

Oliva: “Tarija no es un campamento petrolero”

> Tarija tiene derecho a tener recursos que no solo provengan de las regalías, dijo el Gobernador > Hay temas que deben ser atendidos, como Tariquía, el Gobierno tiene que escuchar al pueblo > Gobierno entregó el estudio de Impacto Ambiental de reserva de Tariquía a la Asamblea de Tarija

Exploración de hidrocarburos en Tarija.

“Tarija no es un campamento petrolero”, puntualizó el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, tras las últimas acciones realizadas por el Gobierno Nacional en contra del departamento, por lo que espera que en el marco del 15 de abril, mes de Tarija, las autoridades nacionales puedan entablar un diálogo sincero con Tarija y las necesidades puedan ser cubiertas.

“Hay varios temas, tienen en el departamento una agenda que debe ser atendida por las autoridades del Gobierno, que tienen que ver con temas fundamentales como el desarrollo, la ejecución de proyectos que están en este momento en manos del propio Gobierno Nacional, hay temas que deben ser atendidas, como Tariquía que hay que discutir, el Gobierno tiene que escuchar al pueblo“, ha mencionado.

En este sentido, según una publicación de lavozdetarija, Oliva ha lamentado el trato injusto que se le da a Tarija, ya que desde 1924 se explotan los recursos naturales departamentales y no se ha logrado el desarrollo prometido.

“Daría la impresión que nosotros tendríamos que entregar todo lo que tenemos, ya lo hemos hecho durante cerca de 100 años desde 1924 se explota este departamento y la gran pregunta es que si Tarija tiene derecho a tener recursos que no sólo provengan de las regalías o acaso estamos condenados nosotros a que los únicos ingresos que recibamos sean los ingresos que genera la explotación de nuestras recursos naturales”, ha recalcado.

Es por eso que el Gobernador ha sido muy enfático en referirse que no quiere que Tarija sea considerada un campamento petrolero, del que solo se extraigan los recursos sin importar las consecuencias.

“Yo creo que hay que ser muy claros en eso, Tarija no es un campamento petrolero, daría la impresión que si no explotamos el departamento, el gas, si no contaminamos el departamento, Tarija no tiene derecho a nada, yo creo que eso es algo muy injusto, imagínense en otras partes del país se ha hecho más de un millón de conexiones de gas domiciliario, se construyen carreteras de doble vía y ¿acaso se extrae gas?, ¿acaso hay bolivianos de primera y segunda?”, manifestó Oliva.

ENTREGARON ESTUDIO

El asambleísta departamental por Unidad Departamental Autonomista (UDA) Cesar Mentasti, según lavozdetarija, informó que el estudio de impacto ambiental de la reserva de Tariquía al fin ha llegado a la comisión de Energía e Hidrocarburos, por lo que ha transferido este importante informe a la comisión de Derechos Humanos y la plataforma encargada de la defensa de Tariquía ambas encabezada por la asambleísta por UDA María Lourdes Vaca.

“Después de peregrinar tanto tiempo, por fin ha llegado a Tarija y a manos de esta Asamblea el famoso estudio de impacto ambiental que es lo que el Gobierno nunca socializa en este departamento y por lo cual se le critica, este documento lo hemos recibido en la comisión de Energía e Hidrocarburos y el día de hoy le estamos haciendo entrega a la plataforma encargada de la defensa de Tariquía a la cabeza de la comisión de Derechos Humanos con María Lourdes Vaca para que puedan pasar a la gente que tenga conocimiento en el tema”, ha señalado Mentasti.

Por su parte la asambleísta por UDA María Lourdes Vaca ha agradecido las gestiones del asambleísta Mentasti, además ha aclarado que la documentación si bien funciona como una valoración altamente técnica para la defensa de Tariquía también demuestra que las licencias ambientales para el trabajo hidrocarburífero fueron tramitadas después de la firma de contrato con las petroleras.

