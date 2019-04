Adriano: “Creo que Neymar se arrepiente de salir de Barcelona”

FOX Sports Digital

Adriano Correia, que tuvo una larga estadía en el FC Barcelona y compartió algunos de los grandes planteles del cuadro culé en los últimos años, dio una entrevista y reveló algo que tanto él como varios ex compañeros sufren luego de haberse ido del club.

En diálogo con el programa ‘El Larguero’ de Cadena Ser de España, el actual jugador del Besiktas turco habló sobre su carrera y su presente.

Respecto a su salida de Barcelona y la de Neymar al PSG, Adriano señaló que “Hablé con Neymar hace unas tres semanas. Todos los que hemos estado y salimos nos arrepentimos y él creo que aún más”.

Sobre su estadía en el cuadro culé, el lateral indicó que “mi llegada al Barcleona fue uno de los momentos más importantes de mi carrera” y sobre su presente y pasado, remarcó que “la gente me dice que he tenido una muy buena carrera, la verdad es que he sido bendecido”.

