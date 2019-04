Aduana de Bolivia decomisa 2T de fármacos de contrabando y halla otro depósito

En el primer trimestre de 2019, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) decomisó 1,91 toneladas de medicamentos de contrabando que representa 1,3 millones de bolivianos, informó la presidenta de la entidad recaudadora, Marlene Ardaya, al sostener que la mayor parte de estos fármacos proviene de Brasil.

En tanto, un operativo policial en Santa Cruz encontró 17 puestos con medicinas de contrabando y adulterados en la feria de Barrio Lindo, donde se detuvo a dos personas.

Existen tres puntos de control aduaneros importantes: en La Paz, en Achica Arriba; en Oruro, Puente Español, y en el lado de Santa Cruz, en Yacuse.

“Los medicamentos decomisados básicamente son: desinflamantes, cremas antibióticas, antiinflamatorios y otros insumos. Es importante que ustedes puedan comprender cuál es el tipo de decomisos que realiza la Aduana Nacional. En estos puntos se ha decomisado aquellos que no tenían declaración única de importación, que no tenían registro sanitario y también aquellos que no contaban con la autorización previa que es de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed)”, explicó Ardaya.

Aseguró que ningún medicamento de importación puede ingresar si no tiene la autorización previa.

La presidenta de la ANB refirió que en los 1.390 operativos desarrollados no se secuestró un camión que esté internando ilícitamente fármacos porque los contrabandistas de medicinas recurren al “contrabando hormiga”.

De acuerdo con los datos de la Aduana, Oruro es el departamento con más incautación seguido de Santa Cruz y La Paz (ver infografía).

Depósitos en Santa Cruz

El hasta ayer comandante de la Policía, Rómulo Delgado, informó —horas antes de dejar el cargo— que en la feria del Barrio Lindo de Santa Cruz se aprehendió a dos personas y se allanaron 17 locales y un domicilio donde se confiscaron fármacos adulterados y de contrabando.

Delgado informó que, en los allanamientos, los agentes aprehendieron a Estefanía M. C. y a su hijo Junior J. M.

Detalló que en los locales de la feria cruceña se hallaron cajas de cartón para empaquetar medicamentos adulterados y de dudosa procedencia.

En ese domicilio particular, también se encontró gran cantidad de fármacos de contrabando sin registro sanitario camuflados.

En la intervención, las personas aprehendidas trataron de deshacerse de los fármacos lanzándolos a las viviendas vecinas.

En tanto, en La Paz, la pareja aprehendida el fin de semana en otro almacén de fármacos adulterados y de contrabando, además en posesión de 500 mil bolivianos, fue enviada a la cárcel con detención preventiva. Hasta la fecha son 17 las personas investigadas por este caso.

EN 2019 INGRESAN FÁRMACOS CAROS

La presidenta de Aduana, Marlene Ardaya, dijo que en la importación se ha visto un cambio sustancial, en relación al valor, pero no en cantidad de productos. Señaló que se trata de medicamentos para enfermedades más complejas.

“Entre enero y marzo de 2019, el valor de ingreso por tributos es 1.331.000 bolivianos en relación a la gestión anterior, toda vez que el mismo periodo fue de 508.647 bolivianos. El peso en toneladas 1,8 en 2019 y en 2018 por 2,3 toneladas, esto se explica básicamente porque se están importando medicamentos que son bastante caros por tema de cáncer, otro tipo”, dijo.

Los Tiempos