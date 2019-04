Alcalde de Bermejo amenaza procesar a periodista que reveló caso de corrupción

El alcalde de Bermejo, Delfor Burgos (MAS), amenazó públicamente con iniciar un proceso penal contra un periodista radial, por haber revelado a la población un caso de corrupción por el cual el burgomaestre fue acusado formalmente por la Fiscalía y ahora será enjuiciado.

El periodista brindó la información a través de su programa radial. Con documentos de respaldo, reveló que la Fiscalía había presentado una acusación formal por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Concusión contra el alcalde Burgos y otros funcionarios municipales.

La acusación formal, realizada por el fiscal Ricardo Huanca, señala que se hizo una investigacion de oficio en este caso. El documento menciona pagos de dinero que habrían realizado empresas contratistas de la Alcaldía para asegurarse las adjudicaciones.

La acusación del Ministerio Público sostiene que el alcalde Burgos, el secretario de Finanzas Aurelio Flores y el que era secretario de Protocolo Ciro Chávez, “de manera dolosa en su calidad de servidores públicos, han incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos”.

Asimismo, el documento sostiene que el Alcalde de Bermejo “de manera indirecta ha exigido dinero de manera ilegitima para beneficio propio y de terceros, ya que solicitó sumas de dinero por intermedio del Sr. Ciro Chávez”.

Alcalde advierte que tenga cuidado

El alcalde Burgos, en conferencia de prensa, anunció que mediante sus abogados, instaurará un proceso penal contra el periodista, y advirtió que tenga cuidado.

“Digo a este señor que tenga cuidado porque ya no voy a disculpar”, dijo el Alcalde.

“Eso (la acusación de corrupción) no da derecho a hablar de la gente, porque yo no voy a disculpar. Hemos aguantado mucho y a partir de ahora no vamos a tolerar a nadie, sea hombre o mujer, que se le vaya la lengua”, agregó Burgos.

La autoridad sostuvo que en su contra hay una denuncia, pero no es sentencia.

Al respecto, el periodista le respondió que este caso de corrupción no está en una denuncia, sino es una acusación formal presentada por la Fiscalía, es decir, que ya hubo una investigacion y se encontró indicios de culpabilidad.

“¿Qué quiere, que lo aplauda, que lo felicite o qué quiere Alcalde que me calle?”, cuestionó el periodista a tiempo de recordar que la Constitución garantiza el derecho a la libre expresión y a informar, interpretar, analizar y comunicar la información libremente.

Dijo que si el Alcalde le inicia un proceso, que lo haga, pero él por su parte solicitará a la Fiscalía los documentos sobre los procesos que existen en contra de Burgos. (erbol)

Fuente: http://lavozdetarija.com