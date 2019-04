Alcalde Montaño declara por caso audios y anuncia contrademanda

El alcalde suplente de Quillacollo, Antonio Montaño, declaró hoy en la Fiscalía Anticorrupción de Cochabamba por el denominado caso audios de la corrupción, que lo implican en un presunto tráfico de cargos.

Montaño fue ratificado en el cargo con aval del Movimiento Al Socialismo (MAS) hace dos semanas. Luego, denunciado por concejales del Frente Para la Victoria (FPV) por nepotismo y falsificación de su libreta de servicio militar.

Después de declarar, Montaño dijo: “He presentado los descargos que me permiten dar a conocer a la justicia el accionar que tuve dentro de esta denuncia”. Siguió: “Es una vergüenza que como autoridad tenga que caminar agarrado de mis documentos, toda vez, que existen denuncias de que Antonio Montaño supuestamente no tuviera la libreta de servicio militar y no tuviese su título en provisión nacional”.

La autoridad manifestó que presentó un memorial en el que detalla todas las actuaciones que realizó desde fue nombrado Alcalde en reemplazo de Zacarías Jayta para transparentar la gestión, incluso, acompañó la querella contra el exalcalde Zacarías Jayta y expresidente del Concejo Víctor Osinaga.

Adelantó que procesará por difamación a las personas que iniciaron procesos en su contra.