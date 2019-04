Álvaro García Linera: “Una buena gestión de la economía es clave”

“El pueblo boliviano decidirá en octubre quién será presidente”, dijo Álvaro García Linera, arrancando una ovación en el auditorio del Instituto Iberoamericano de Berlín. “No se está debatiendo el modelo de Estado, ni el modelo económico, no hay un proyecto alternativo en Bolivia, y no es culpa de nosotros, sino de la oposición que no tiene la capacidad intelectual”, dijo el vicepresidente boliviano, aludiendo a la aspiración de Evo Morales a ser reelecto en octubre para un cuarto mandato, pese a una prohibición Constitucional y al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016. Un grupo de jóvenes sorprendieron al final del evento con gritos que reclamaban “Bolivia dijo NO”, pero un grupo de música popular boliviana acalló las protestas tocando más fuerte.

El vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia llegó a Berlín invitado por la Fundación Friedrich Ebert, cercana al Partido Socialdemócrata alemán. El viaje relámpago, de menos de 24 horas de duración, tuvo como punto central una conferencia titulada “Globalismo crepuscular y la reinvención de las izquierdas”, convocada por el Instituto Iberoamericano de Berlín, en donde García Linera expuso su visión sobre el mundo y lo que sucede en los movimientos de izquierda en América Latina.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (centro) bromea con el politólogo Peter Birle (izquierda) y la directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, Barbara Göbel (derecha)

Indigenismo y marxismo

García Linera fue presentado ante el público por el politólogo alemán Peter Birle, como un político que ha intentado conciliar el indigenismo y el marxismo. Posteriormente Birle le transmitió algunas preguntas del público, entre ellas, por qué el gobierno de Evo Morales dio la espalda a sus promesas iniciales de protección a la Madre Tierra, para ahora apostar por proyectos extractivos. García Linera argumentó que era necesario generar recursos para mejorar las condiciones de la población, sobre todo la indígena y rural, que carecía de lo más indispensable. “¿Cómo hacer para que un niño de el salto del siglo XVI al siglo XXI?”, preguntó, al recordar las condiciones de la niñez en su país en 2006, cuando llegó al gobierno en el primer mandato de Morales.

Álvaro García Linera obsequió a Barbara Göbel el libro que escribió estando en la cárcel.

Birle le preguntó cómo se explica las sucesivas derrotas de la izquierda en América Latina. “Cuando un gobierno de izquierda asciende al poder despierta muchas expectativas. Si los gobiernos progresistas no tienen una hoja de ruta para responder a esas expectativas de transformación social hay un proceso de desgaste muy rápido”, respondió García Linera, y advirtió que la economía es clave, porque es lo que permite una movilidad social. “La vacuna contra estos retornos de la derecha es una buena gestión de la economía, una autoridad moral y un sentido común”, dijo, y aseguró que las peores derrotas son las morales porque duran 50 años.

Preguntado por DW sobre si la falla en la economía, la falla en la autoridad moral y la falla en el sentido común es lo que explica el colapso del proyecto chavista en Venezuela, el vicepresidente evitó nombrar específicamente al país caribeño, pero reconoció que la combinación de estos elementos es la explicación de los problemas y retrocesos en los distintos países de América Latina.

Un grupo de música popular boliviana dio la bienvenida al vicepresidente y acalló las protestas con decíbeles más altos.

Desglobalización y proteccionismo

La ponencia de García Linera, de carácter académico y apoyada por gráficas, sostuvo que actualmente hay un declive de la tasa del crecimiento de la productividad mundial, encabezada por potencias como Estados Unidos y Reino Unido, aunado a una contracción de flujos financieros. Todo esto apunta, dijo, a que el ciclo se está cerrando y está dando paso a uno nuevo, de carácter proteccionista.

Lo nuevo actualmente, dijo, son las cadenas de valor global, en donde la fuerza laboral no proviene de un lugar específico, sino que está globalizada. Pero aunado a esto recordó que se registra un aumento en la concentración de la riqueza en Estados Unidos y Europa, a la par de una disminución de la clase media. “Esto es lo que explica el triunfo de Trump en Estados Unidos con un discurso patriótico, proteccionista que rechaza la globalización, así como el triunfo del bréxit en Reino Unido”.

García Linera llamó una paradoja que potencias occidentales que defendieron el libre mercado durante décadas estén volviendo al proteccionismo mientras economías centralizadas como la china presionan en sentido contrario, a favor de una apertura comercial.

El vicepresidente saludó a un grupo de mexicanos que acudieron a su ponencia.

Esperanzas en México

García Linera dijo en una breve declaración a DW, que hay mucha esperanza en México tras el triunfo del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. “No solamente de que México sea una fuerza revitalizadora de las esperanzas progresistas en el continente, sino también de que México mire al sur. Durante mucho tiempo México sólo veía al norte. No está mal mirar al norte, pero el norte sin el sur es incompleto y México es la bisagra. México también es Latinoamérica, es Norteamérica y su comercio y su economía está y seguirá estando fuertemente vinculada al norte, pero también tiene otras raíces, tiene que mirarnos y buscar la complementación con todo el sur que durante décadas ha quedado fuera de la mira de las preocupaciones y los intereses de México”.

Encantados en Berlín

El vicepresidente boliviano muestra un mapa de Bolivia datado de 1881, cuando el territorio del país se extendía hasta el Océano Pacífico.

“Estamos encantados de que visite nuestro instituto por primera vez”, dijo la directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, Barbara Göbel, al iniciar la tertulia.

Previamente Göbel llevó al vicepresidente a través de un recorrido por la biblioteca del IAI, la más amplia del mundo especializada en estudios de área con un foco en América Latina y el Caribe, España y Portugal. “Tenemos más de 23.000 libros bajo la palabra Bolivia”, dijo.

La antropóloga social explicó que el IAI es uno de los Institutos de investigación más antiguos de Alemania, cuyas colecciones sobrevivieron con dificultades la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente lo llevó a la colección cartográfica del Instituto.

“Aquí he visto llorar gente”, dijo Göbel al mostrar al vicepresidente boliviano una serie de mapas antiguos de Bolivia, en donde el territorio del país se extiende hasta el Oceáno Pacífico.

Fuente: https://www.dw.com