Ambientalistas refutan a Arce sobre sobre el modelo de desarrollo “respetuoso de la madre tierra”

encionaron la profundización del modelo extractivista, proyectos sin estudios de evaluación de impacto ambiental, más de 100 áreas petroleras en subasta, el mayor saqueo del oro en la cuenca Amazónica, ampliación de la frontera agrícola para los biocombustibles.

Luis Arce, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Yahoo Finanzas

La Paz, 16 abril (ANF).- Ambientalistas refutaron las versiones que dio el ministro de Economía, Luis Arce en Washington, sobre el modelo de desarrollo en Bolivia. Advirtieron que contrariamente a lo que sostuvo, el país está sumido en un modelo extractivista depredador, irrespetuoso con la madre tierra, que conlleva el desplazamiento de pueblos indígenas de sus territorios.

El director de la Fundación Solón, Pablo Solón afirmó que los proyectos económicos que impulsa el Gobierno no solo que no tienen una rentabilidad asegurada, sino que en muchos casos no tienen estudios de evaluación de impacto ambiental (EEIA).

Citó como ejemplo de proyectos con grave impacto ambiental el de la producción del etanol y el biodiesel que provocarán una deforestación de más de 400 mil hectáreas o de las mega-hidroeléctricas del Chepete y Rositas que crearán el tercer y cuarto lago más grande de Bolivia.

“Ni en el caso del litio, que requieren ingentes cantidades de agua, ha habido un proceso transparente de evaluación de los impactos ambientales”, señaló a ANF.