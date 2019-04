Así se conocieron Madonna y Maluma y quemaron la noche lisboeta en su bar favorito

La estrella del pop y el cantante colombiano publican “Medellín”

Madonna ha anunciado hoy a través de su cuenta de Instagram que su tan esperado single de regreso sale mañana. La canción de su nuevo álbum Madame X se llama Medellín y cuenta con la participación del cantante colombiano Maluma. El artista también ha publicado en su stories de Instagram una imagen de ambos extraída del videoclip del single que ha rodado la española Diana Kunst, directora del vídeo de Rosalía Aquí no sales y del que grabó con James Blake Barefoot in the park, además del videoclip Caballo ganador de C.Tangana. Maluma ya ha dicho que la colaboración es “algo gigante para la cultura latina que va a ponerla en otro panorama, la va a llevar más lejos de lo que está hoy”.

Fuente: revistavanityfair.es