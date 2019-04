Asosur: La falta de promoción afecta ventas de Súper Etanol

La Asociación Nacional de Surtidores de Bolivia (Asosur) atribuye a la falta de promoción de la nueva gasolina Súper Etanol el estancamiento de las ventas del nuevo combustible, y señala que a diferencia de Santa Cruz, en otras regiones la gente aún desconoce sus beneficios.

“Como el nuevo producto fue elaborado en un año, entonces creo que se descuidó la parte de mostrar a la gente los beneficios que tiene el producto y como todo, siempre hay la renuencia a un producto nuevo”, afirmó la presidenta del sector, Lily Fiorilo.

En criterio de la representante, otra causa para la no compra es el precio (4,50 bolivianos el litro) y también la falta de gasolineras en las zonas intermedias y rurales del país.

Entre el 1 de noviembre de 2018 y en lo que va de este mes las ventas del nuevo producto registraron 16,6 millones de litros.

De los cuales, Santa Cruz es donde hubo mayor demanda con 11,1 millones de litros; seguido por Cochabamba con 2,9 millones y Tarija con 1,5 millones de litros (ver gráfica).

En la región cruceña la venta se hace en 26 gasolineras, además se tiene otras 50 solicitudes para el Súper Etanol 92. A diferencia de La Paz, Cochabamba o Tarija, el producto sólo se puede adquirir en contados lugares.

El presidente de Asosur Cochabamba, Diego Ferrufino, dijo que en líneas generales la aceptación del súper etanol fue regular ya sea por la falta de publicidad o la diferencia con el precio de la gasolina especial, que cuesta a 3,74 bolivianos el litro.

También tiene que ver con las inversiones que hacen los propietarios, para que la oferta del nuevo combustible aumente.

“De noviembre a la fecha la venta no creció, hay mala información y el producto no esta siendo bien promocionado, la gente no lo compra porque desconoce las cualidades y bondades de este combustible. Por falta de publicidad las ventas se estancaron en las estaciones de servicio”, afirmó Ferrufino.

Por ejemplo mencionó que para hacer una inversión como la construcción de obras para un nuevo tanque, que además toma su tiempo para el trámite de licencia, es un tema que involucra un estudio de mercado, con el fin de ver si éste les generará un retorno del capital invertido.

“Hay gente que prefiere no invertir por las comisiones bajas. En el caso del Súper Etanol se tiene una ganancia de 28 centavos por litro”, mencionó.

Actualmente la gasolina denominada Súper Etanol 92 es comercializada en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz. Dentro de dos meses se prevé que llegue a otras regiones, informaron en Asosur, para ello las gasolineras realizan adecuaciones.

Durante la rendición de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos, se informó que el proyecto se implementará de forma paulatina en el resto de las principales ciudades del país, así como zonas intermedias, conforme se incremente la capacidad de almacenaje en las plantas de Santa Cruz, Senkata y Oruro.

La semana pasada, los productores de caña de azúcar se declararon en estado de emergencia, debido a la elevada cantidad del endulzante que tienen los ingenios en sus almacenes, ante la baja compra de etanol que debe realizar la estatal petrolera. Hecho que hizo que no firmen un nuevo contrato de venta.

En un comunicado, YPFB anunció que en los siguientes días recibirá 10 millones de litros mensuales de alcohol anhidro, provenientes de los ingenios azucareros Aguaí, Unagro, Guabirá y La Bélgica.

El proyecto etanol

El 1 de noviembre de 2018 inició el expendio del Súper Etanol 92 en 19 surtidores de Santa Cruz. Ahora se vende en 26 puntos.

Para estas fechas se preveía que se la iba a hacer en 400 estaciones de servicio del país, pero sólo se vende en 39 gasolineras.

Cuando el Gobierno lanzó el proyecto Etanol, explicó que consiste en añadir un aditivo de origen vegetal a una gasolina base a fin de conseguir un combustible con mayor octanaje, porque incrementa la potencia del motor y reduce la emisión de gases contaminantes al medioambiente (dióxido de carbono).

El aditivo es el alcohol anhidro, que resulta de un proceso de deshidratación del alcohol proveniente de la caña de azúcar.

La gasolina base proviene de las plantas de Refinación y luego se destina a las plantas de almacenaje de YPFB Logística, donde se mezcla y se agrega colorante de acuerdo a norma. El producto es sometido a prueba de calidad.

Página Siete / La Paz