Bolivia y Turquía profundizan relaciones, pactan visita de Erdoğan y proyectan $us 500 MM de comercio

Remataron la histórica cita que develó enormes coincidencia con una cena de honor. Así, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, sellaron la decisión de profundizar las relaciones bilaterales en varios sectores como el comercial, que contempla la visita del presidente turco al país acompañado de una delegación de empresarios para impulsar el intercambio comercial y la llegada, en el primer trimestre de 2020, de la línea aérea Turkish Airlines.

“Quiero expresar mi enorme satisfacción por el gran recibimiento que es al pueblo boliviano, sorprendido de esta amistad que construimos Turquía y Bolivia”, señaló Morales, quien prometió a su colega que “en los próximos días o semanas” enviará al embajador boliviano a Ankara para retribuir la presencia del diplomático turco en La Paz desde el año pasado.

“Tenemos una deuda, es importante, después de 70 años de relaciones diplomáticas, cómo fortalecer, cómo construir más amistad, más entendimiento porque tenemos enormes coincidencias en lo ideológico, programático y fundamentalmente en temas de integración”, añadió.

Asimismo, Ak Saray, la casa de gobierno turca, comprometió donaciones a la Casa Grande del Pueblo, entre ellas maquinaria para agricultura y un quirófano, aunque los acuerdos en pos de fortalecer los vínculos tienen mayor proyección y prevén alcanzar un volumen comercial de $us 500 millones, donde no se descarta el litio.

“Lo que esperamos y tenemos que tener es $us 500 millones del volumen comercial y, aparte de esto, nosotros hemos decidido fortalecer la base jurídica para las relaciones, necesitamos fortalecer la relación bilateral y colaborar sobre los sectores energéticos, pueden ser sistemas geotermales, energía solar y otro tipo de sectores”, destacó Erdoğan.

Erdoğan destacó el beneficio que puede significar para ambas naciones ese tipo de emprendimientos que verán la luz, a su juicio, durante su visita a La Paz que está prevista para fines de año.

“Todos esos pasos que vamos a hacer en estos sectores nos van a beneficiar a ambas partes, esto puede ser un presupuesto y vamos a hablar sobre estos planes en el encuentro que vamos a hacer en Bolivia”, anunció.

Ambos mandatarios también abordaron la cooperación turca en materia de defensa y desarrollo, además de las operaciones de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) en Bolivia con proyectos como el empoderamiento de las mujeres, la salud maternoinfantil y agricultura, entre otros.

“La agencia ha realizado proyectos con mucho éxito en Bolivia y vamos a seguir con esa contribución en el fututo también”, comprometió el líder turco.

Por su parte, el presidente Morales anunció que la cooperación en el área de defensa “es muy necesaria para combatir el contrabando” y por ello anunció la aceleración de ese trámite. De hecho, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, ya visitó Ankara hace una semana.

Coincidencias en temas globales y la defensa de Maduro

Asimismo, los líderes evaluaron diferentes asuntos regionales, internacionales y globales, desde la presidencia pro tempore de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) que asume Turquía hasta la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que está a cargo de Bolivia.

“Estamos de acuerdo sobre distintos asuntos”, anunció Erdoğan para citar a la “subida de la derecha extrema”, la “discriminación, marginalidad y exclusión social” y los “movimientos islamafóbicos”. De hecho, el líder turco agradeció la postura boliviana sobre Palestina y el conflicto de Gaza.

Pero la coincidencia más importante que destacaron ambos mandatarios tiene que ver la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU y la crisis de Venezuela.

“Lo que ha decido el pueblo venezolano en las elecciones no se puede (cambiar) no estamos de acuerdo con este hecho, quieren nombrar a una persona que no tiene nada que ver con la democracia y la soberanía del pueblo. Nosotros, como Bolivia, estamos apoyando al gobierno legítimo y apoyamos el diálogo entre el Gobierno y la oposición”, dijo Erdoğan.

El criterio fue respaldado por Morales, quien sostuvo, sobre la nominación al opositor venezolano como “presidente encargado”, que “es como designar un virrey en tiempos de colonia”, por ello “no compartimos la forma en que se maneja (el acaso) desde Estado Unidos”.

Aseguró que gran parte de las naciones suramericanas rechazan una intervención militar “pese a las diferencias ideológicas”.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz