Borda: “¿Que está esperando la Fiscalía para actuar, que policías vinculados a narcos fuguen?”

BORDA: “QUE ESTÁ ESPERANDO LA FISCALÍA PARA ACTUAR, QUE POLICÍAS VINCULADOS A NARGOS FUGUEN”

La Paz.- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que hay que investigar las denuncias contra jefes policiales para que no dañen la imagen de la Policía, no pueden ser actos sometidos a la impunidad. La justicia debe dar una acción pronta e inmediata en donde un funcionario público esté vinculado al narcotrafico.

Victor Borda manifiesta que no entiende como hasta ahora no se los notifica, no se les hace ya la investigación. El Ministerio Público debería actuar de oficio, notificar, someterlos a una audiencia de medida cautelar para evitar que estos malos funcionarios puedan fugar o ausentarse de nuestro país.

La justicia tiene que actuar rápido inmediatamente en este tipo de delitos, no esperar resultados de evasión. Borda exhorta a la fiscalía actuar de manera inmediata y a los policías no ser cómplice d ellos malos funcionarios.

Fuente: Detrás de la Verdad