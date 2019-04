Carla Áñez llega por sorpresa a Bolivia

La reina del Carnaval de 2018 retornó al país para pasar semana Santa junto con su familia

El reloj marcaba las 6:30. Todos dormían aún. Carla Áñez entró sigilosamente a su casa, para dar la sorpresa de que había retornado al país. La reina del Carnaval 2018 volvió de Madrid luego de seis meses. Vino para visitar a su familia y para pasar Semana Santa con ella.

“No le avisé a nadie. Mi madre no la podía creer. Me quedaré por una semana porque me seleccionaron para hacer unas prácticas en el banco Santander allá, y empezaré el trabajo a fin de mes”, compartió.

La joven continuará cursando su maestría, que concluye en junio, pero se quedará haciendo sus prácticas hasta abril del próximo año. Aún no sabe si luego volverá a Bolivia, aunque confiesa que extraña mucho a su gente.

Con su perrita, a la que extraña mucho en España

Con su madre, Rim Safar

En una de sus bienvenidas

Fuente: Sociales