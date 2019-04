Ceballos le dio a su esposa una “patada en la cintura baja” y las golpizas provienen desde el inicio del matrimonio

La esposa del magistrado Orlando Ceballos, Carmela Torrez, denunció que éste le dio una “patada en la cintura baja” y que las agresiones que ha recibido de se produjeron desde el inicio de su matrimonio.Brújula Digital obtuvo una copia de la denuncia que Carmela T. realizó el 10 de marzo contra su esposo, en la ciudad de Sucre, que ha generado una gran polémica. Ceballos se ha negado a renunciar y, pese a las críticas de diversos sectores políticos y sociales.

Carmela T. expresó en su denuncia que el problema se inició cuando ella le reclamó por un viaje que él había realizado. “Pero la reacción de mi esposo fue violenta, dándome golpes de puño en la cara ocasionándome un daño en el ojo izquierdo, me dio golpes en el brazo izquierdo, en la espalda me dio varios golpes, empujándome hacia los vestidores y me dio una patada en la cintura baja”, dice la denuncia obtenida por Brújula Digital.

La esposa también señaló a la Policía que en esa ocasión su marido le había dicho que era “una puta de mierda, ramera” y que es una “burra”. También le advirtió, dijo la denunciante, de que ella podía ir “donde quiera”.

“(Ceballos) le dijo que la va a destruir, que a ver quién le va a dar trabajo y que se vaya a quejar donde quiera”, agregó.

Respecto de cuándo se iniciaron las golpizas, la denuncia expresa que “no es la primera vez que ocurren las agresiones físicas y verbales, siendo de manera continua desde el inicio del matrimonio”.

Todas esas agresiones “que recibió a lo largo de estos años” fueron cometidas “en estado de sobriedad”, expresó Carmela T.

Desde el 10 de marzo, cuando se dio la denuncia, Ceballos ha estado en medio de una grave polémica, pero se ha negado a renunciar, bajo el argumento de que su esposa retiró posteriormente la denuncia.

Las parlamentarias del oficialismo y de la oposición se unieron, en una rara muestra de coincidencia, para demandar que abandone el cargo, pero tras pedir licencia, retornó a su puesto, con el aval de los otros integrantes del Tribunal Constitucional.

Tras criticarlo públicamente el 14 de marzo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, no ha vuelto a referirse al tema.

Brújula Digital / La Paz