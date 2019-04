Costas reveló las razones por las que decidió no ser candidato a la Presidencia de Bolivia

Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, visitó los estudios de EL DEBER este martes. Habló de varios temas, como el SUS y el tema tierras, e hizo varias revelaciones, una de las más importantes referida a cómo tomó la decisión de declinar su candidatura a la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de octubre.

Costas contó que fueron varios factores los que jugaron para que no vaya como candidato, el primero de ellos tuvo que ver con la disputa de la propiedad del campo Incahuasi, “quisieron convertirme en el enemigo número uno de Chuquisaca”, dijo, lo que le empezó a restar apoyo en este departamento. También identificó el caso José Maria Leyes en Cochabamba, referido a las denuncias en contra del alcalde (actualmente preso bajo acusaciones de corrupción) como otro aspecto que influyó en su desición.

“Si bien yo tengo una fortaleza en el Beni, algo en Pando, Tarija siempre opositora y Potosí hoy y con el compromiso que había hecho Luis Revilla con nosotros, pues teníamos grandes posibilidades, pero todo se derrumbó”, lamentó.

El tercer factor fue precisamente el fracaso de la organización de un frente único de la oposición, y que tuvo su momento decisivo cuando Carlos Mesa y Luis Revilla firmaron su alianza, descartando a Demócratas en el pacto.

“Incahuasi, Cochabamba, la alianza de Lucho Revilla con Carlos Mesa, después de no hacer esa gran concertación hacen que (vea) que no era mi tiempo y que yo no podía poner en riesgo un proyecto político”, dijo.

Para Costas la salida era la renovación y es por eso que optó por apoyar a Oscar Ortiz. “Es un hombre más joven que yo y que se ha venido preparando hace rato, ha luchado contra la corrupción y es valiente”, afirmó.

El líder de Demócratas considera que Ortiz ha despegado y que será uno de los rivales más fuertes en las elecciones generales de octubre. “El presidente está estancado (en las encuestas) y el otro candidato (Carlos Mesa) ha sufrido una bajada de forma abrupta y Óscar va a seguir subiendo”.

¿Será candidato a la Presidencia algún día?, Costas no lo descarta: siempre y cuando la edad y la lucidez se lo permitan, eso lo tiene claro.

Mira acá la entrevista completa: