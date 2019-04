David Flores, el coronel que fue dado de baja de la Policía Boliviana por apoyar el 21F

“Yo papá policía apoyo a mi médico”. Eso se leía en el cartel que el coronel David Flores sostenía en sus manos y posaba para la foto. Eso sucedía a principios de enero de 2018, cuando el país se encontraba agitado por la promulgación del Código del Sistema Penal (el 15 de diciembre de 2017) y los médicos comandaban el principal frente de oposición a esta norma. Finalmente, el gobierno de Evo Morales terminó derogando la ley el 25 de enero de 2018.

Con esta foto respaldó la movilización de los médicos contra un artículo del proyecto del nuevo Código Penal.

La imagen de un oficial de la Policía apoyando a los médicos, campaña a la que se unió gran parte de la ciudadanía, generó asombro -por lo inusual del caso- y gran aceptación en las redes sociales. El “valiente policía” fue aplaudido. Pero ese fue el inicio del calvario de Flores que, en entrevista con EL DEBER, contó que ahí fue cuando comenzó la persecución. Lo relegaron a cargos de poca responsabilidad, pese a su antigüedad y a los altos estudios nacionales que realizó.

Ante esta situación, decidió pedir su licencia indefinida. En un mes no obtuvo respuesta, pero sí la reacción fue inmediata cuando, a finales de 2018, decidió participar en un spot televisivo con una mordaza en la boca, pidiendo el respeto al voto del 21 de febrero de 2016, cuando en un referéndum el pueblo le dijo ‘No’ a la repostulación de Morales. “En menos de ocho horas pidieron mi baja”, dice.

Desde entonces han transcurrido cuatro meses y este martes, 16 de abril, conoció que la institución verde olivo, de la que la falta un año para jubilarse, decidió darle de baja. “Lastimosamente hemos sido procesados por diferentes razones, tengo cuatro procesos disciplinarios desde que empecé a defender a mi hija médico, porque tengo una hija profesional y salí en las redes sociales y la prensa defendiendo a mi familia (…) Lo hice de uniforme porque no puedo mentir”, dice con un dejo de amargura y tristeza en la voz.

Flores, que está a la espera de su notificación, considera que el proceso interno que se le siguió no se enmarca en los parámetros normales porque las acusaciones que pesan en su contra son falsas. “Hemos demostrado que no tengo militancia política, porque de eso (también) se me acusó”, explicó.

En su cuenta de Facebook se puede ver el hilo histórico de la cantidad de audiencias a las que asistió, las que ganó y también cómo, este martes, el tribunal que asistió al juicio en el que se determinó su baja, empieza a abandonar en silencio la sala ante los reclamos de Flores, de que no se habían probado las acusaciones en su contra.

El coronel indica que, “por defender el voto ciudadano”, fue acusado de militancia política y de opositor durante su proceso disciplinario al interior de la institución policial. Observa una politización en la institución encargada del orden, que hay “buenos policías” que llegaron al grado de coroneles, pero que no ascendieron más porque tenían otra forma de pensar que no coincidía con la del Gobierno.

La hija del coronel Flores, que terminó la carrera de medicina hace cinco años pero que ha encontrado trabas para ejercer su profesión, escribió este martes en el muro de la cuenta de Facebook de su padre: “Mi papá fue y será, mientras respire, el mejor oficial policía que tiene Bolivia, no le dieron de baja por corrupto, no encontraron mala administración como otros comentaron (…) ¿Por qué lo dieron de baja entonces? Por creer en la democracia, por pintarse él y toda mi familia de un rojo amarillo y verde en el corazón”.

El coronel David Florez también conversó con EL DEBER Radio, te compartimos el video:

