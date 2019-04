Despido masivo de periodistas en Argentina: la polémica decisión del diario argentino Clarín

Asamblea de trabajadores y trabajadoras en Clarín

El mayor conglomerado mediático de Argentina decidió echar a más de 56 empleados y lo llevó adelante con apoyo de la policía y seguridad privada. En una asamblea de urgencia, empleados y empleadas decidieron hacer paro y exigir una mesa de negociación.

Es una crónica de despidos anunciados. Algunos se enteraron por email: no tenían más trabajo. Otros tuvieron que llegar hasta la redacción, en el centro de la Capital Federal, acercarse a un insólito vallado policial y dar su nombre a un señor que -lista en mano- les decía si podían o no acceder a la empresa. Así fue la mañana del miércoles de los trabajadores y trabajadoras de Clarín.

El rumor sobre que algo estaba a punto de suceder había empezado unas horas antes, con la circulación por redes sociales de una imagen del inusual operativo policial alrededor de las instalaciones del grupo mediático más concentrado y que más publicidad oficial recibió durante los últimos años.

Todos los accesos al diario Clarín y a su planta impresora fueron vallados. Policías y guardias de civil con chalecos controlan las puertas y fueron apostados en todos los pisos. Estamos en estado de alerta. pic.twitter.com/TkK2xcw6gF — Francisco Rabini (@pakman78) April 17, 2019

“Nos trataron como terroristas, incluso dentro de a empresa”, contó a RT el delegado Matías Cervilla, delegado de Clarín de la CGI de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). También describió que en los alrededores del edificio había policías y en los pasillos interiores, una cantidad de empleados de seguridad privada que nunca antes habían visto. “Es impresionante: hay un guardia cada cinco metros, un operativo como si estuviese Donald Trump en la empresa”, agregó.

“Hay un destrato enorme a los y las laburantes de las redacciones con el modo en que hicieron los despidos: vallas, la policía, un enorme operativo de una empresa de seguridad privada que tomaba lista en la entrada”



Matías Cervilla, delegado de la CGI-SIPREBA del Diario Clarín



La cifra de despedidos todavía no está clara. Al principio la empresa informó sobre 56 trabajadores y trabajadoras de Clarín, Olé y sectores periodísticos de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino, parte del mismo grupo) pero luego los delegados descubrieron que no estaban contabilizando a los trabajadores y trabajadoras del interior del país. Por ahora, según la Comisión Interna Gremial, la suma llega a 65 pero podrían ser más. “Son personas de cargos no jerárquicos: redactores, fotógrafos, editores. Se cargaron a la tropa más baja”, definió Cervilla.

Un empleado en un corral dice a otros trabajadores si perdieron su trabajo. El cerco de Clarin para informar despidos, un híbrido entre el panóptico del s. XXI y la aldea medieval. Un medio de comunicación que comunica así su práctica habitual como espejo. #DespedidosEnClarinpic.twitter.com/c49D0uj9a9 — emilianamiguelez (@emimiguelez1) April 18, 2019

Más de 50 despidos en Clarín. Vallas y policías para recibir a trabajadores y trabajadoras. Así ingresan. Video de @Fawaldman#DespidosEnClarínpic.twitter.com/QIiMVkK58M — Matías Colombatti (@maticolombatti) April 17, 2019

El augurio data de un poco más atrás todavía: el propio diario Clarín publicó una nota el sábado 13 de abril informando con bombos y platillos el plan de rediseñar la redacción “para acelerar la transformación digital”. Nada en el texto (que incluso reconocía que tienen ‘más lectores que nunca’) explicitaba que para el nuevo proyecto prescindirían de más de 56 personas.

“Es un despido masivo. La empresa dice que sobra gente pero al mismo tiempo la semana pasada anunciaron que los redactores tienen que trabajar un ahora más. Entonces, ¿sobra el trabajo o sobra la gente?”



Matías Cervilla, delegado de la CGI-SIPREBA del Diario Clarín



La interpretación sindical es que “quieren aumentar sus ganancias gastando menos” en vez de -como dice Clarín- ofrecer un producto de mejor calidad.

Captura de pantalla del diario Clarín, sábado 13 de abril de 2019.

Casi todos recibieron un email en la mañana del miércoles: a los despedidos les avisaban y a los demás les comunicaban la reestructuración de la empresa por la ‘crisis de la industria’. La transición a lo digital y los cambios en el mercado los “obligan”-decía- a una reducción en el plantel. Lo firmaba el gerente general de la compañía, Héctor Aranda, que también aclaraba que se abrieron retiros voluntarios y se pagarán las indemnizaciones correspondientes. A los sectores no periodísticos del diario les pidieron que no fueran a trabajar y lo hicieran desde sus casas.

Con este mensaje el gerente general de Clarín, Héctor Aranda, anuncia los #DespidosEnClarín. En 2018, el multimedio recibió 388 millones de pesos de pauta. Clarín no está en crisis. pic.twitter.com/ZSto2XzZPw — Gino Viglianco (@GinoViglianco) April 17, 2019

Pero tampoco la historia empieza ahí. Según un informe del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) Clarín comparte con La Nación el podio de las empresas que mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras despidieron o pasaron a retiro en el último tiempo.

Tampoco es que estén solos: en el 75 por ciento de los medios que relevó la organización, hubo pérdida de puestos de trabajo. Son unos 1800 de puestos de trabajo en el rubro menos en los últimos dos y 3500 desde que empezó el gobierno de Mauricio Macri. El resto de las cifras del país tampoco ayudan: el desempleo es de 9,1 por ciento y un 32 por ciento vive en la pobreza.

Detrás de cada número hay cientos de historias. La de un fotoperiodista que trabaja hace 21 años, la de otro que acaba de ser papá, la de una que la noche anterior cerraba notas y la mañana siguiente tiene que preguntar si puede o no pasar, la de gente que acaba de sacar un crédito de vivienda y cientos de etcéteras más.

“Echaron gente de un nivel profesional tremendo: Rubén Digilio es uno de los mejores reporteros gráficos del país, con una sensibilidad única”, ejemplificó Cervilla.

Hoy, echaron a un tipo que tuvo un ACV, a un fotógrafo que estaba a dos de jubilarse y a otro que fue papá ayer. Yo lo recuerdo bien: lo hicieron conmigo, con un embarazo de cinco meses, el mismo periodista que hoy es la estrella de Clarín, TN y el 13. Hoy hay #DespidosEnClarinpic.twitter.com/ezrOKmXfKd — Tamara Smerling (@tamarasmerling) April 17, 2019

“A papá no le tocó”. Eso les tuve que escribir a mis hijos hoy a la mañana. Se dan cuenta la porqueria a la que nos someten? #DespidosEnClarin#UnidadDeLesTrabajadorespic.twitter.com/KlkNlOTwBl — Pauli (@pauweint) April 17, 2019

El autor de esta foto es el fotorreportero Rubén Digilio.

Fue despedido hoy de Clarín. pic.twitter.com/SoEGn8alsn — Fernando Soriano (@ferosoriano) April 17, 2019

Mal no les va

“El Grupo Clarín es el principal grupo mediático de Argentina. Si bien es cierto que hay una crisis generalizada en la prensa (cierran medios, despiden, ajustan y congelan salarios), en ese contexto Clarín es un jugador privilegiado que no vive las crisis que pasan los otros medios”, dijo Cervilla.

Actualmente editan el diario más vendido e incluso ellos mismos destacan que cada vez tienen más lectores online. Sus balances dan positivos.

Grupo Clarin (solo la parte editorial)

2018

facturó 11.171 millones de pesos

ganancias 572 millones de pesos Cablevisión Holding

2018

facturación 168.046 millones de pesos

utilidad neta 1.874 millones de pesos@delegadosclarin#DespidosEnClarin#HabraConsecuenciaspic.twitter.com/xOw3IcTk5S — ari lijalad (@arilijalad) April 17, 2019

Medidas gremiales de una lucha sin grieta

En una asamblea de urgencia, reunidos de forma masiva, los trabajadores y las trabajadoras de Clarín/AGEA votaron por unanimidad en contra de los despidos y decidieron un paro. Exigen que se abra una mesa de negociación. El mediodía de este jueves vuelven a reunirse pero adelantan que pedirán la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras.

En un comunicado de la Comisión Interna, repudiaron “el modo de accionar de la empresa, que montó un violento operativo policial y de seguridad privada, tanto dentro como fuera del edificio”.

En paralelo, en las redes nació un debate porque algunos usuarios y usuarias fesejaban los despidos.

Si celebrás que echen periodistas de Clarín por aquello del “periodismo de guerra”, sabé que estás festejando que caigan los soldados, los que trabajan para sobrevivir. Los comandantes están vivitos y coleando, disfrutan los beneficios y arman las listas de despidos. — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) April 17, 2019

Escuchar gente que dice “que los trabajadores de Clarín se jodan por laburar en ese medio” me recuerda a lo que decían cuando los dueños de Tiempo Argentino nos dejaron de pagar.

Qué suerte tienen los que hablan, que trabajan para la Madre Teresa. — Flor Halfon Laksman (@FlorHalfon) April 17, 2019

Julia Muriel Dominzain

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!

Fuente: actualidad.rt.com