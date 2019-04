El equipo de Martins sumó su segunda derrota

Shijiazhuang Ever Bright no pudo en su visita al Beijing BSU y cayó por la mínima diferencia. El flechero no fue de la partida en el partido que se cumplió en Pekín.

DIEZ

El equipo del delantero Marcelo Martins, el Shijiazhuang Ever Bright, sumó su segunda derrota en la Primera Liga China a manos del Beijing Enterprises Group F.C. por la mínima diferencia, en partido cumplido este sábado en el estadio del Centro Olímpico de Pekín.









El flechero no fue parte de su equipo que marcha en la quinta ubicación con nueve puntos. El equipo del ariete nacional empezó bien el torneo con tres victorias al hilo.

El próximo partido del Shijiazhuang será el miércoles contra el Baotou Nanjiao por la Copa China, donde disputará la segunda ronda.

Fuente: diez.bo