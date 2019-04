Empresa Media Market no importó ni un televisor para Cotas en Cuotas

Abogado señala que en el contrato no existe ninguna obligación de importar y que la proveedora compró y entregó equipos adquiridos en comercios mayoristas. Cotas señala que es probable que se hubiese desviado otros equipos

Fernando Rojas Moreno

El fallo judicial que ordena la detención preventiva en el penal de Palmasola del gerente técnico y de desarrollo de producto de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), Hernán Saavedra, destapa otra presunta irregularidad en el caso del robo de $us 7,7 millones detectado al programa Cotas en Cuotas, a través de solicitudes ficticias de electrodomésticos. El desfalco se remonta al periodo 2017-2018 y fue revelado este año, en febrero.

En la imputación presentada por la Fiscalía, que incluye la declaración de Saavedra y otros coimputados, se revela que la empresa Media Market SRL -de quien se dice era el principal proveedor de este programa de beneficios exclusivos para socios de la telefónica- no importó un televisor en el marco de las normas.

La acusación revela que, entre otros documentos secuestrados en el proceso de investigación, se tienen contratos suscritos entre Cotas con las empresas proveedoras Daher Importaciones Exportaciones y Representaciones y la empresa Media Market -datan de 2017 y 2018- en los que, entre sus cláusulas, hacen conocer el compromiso de ofrecer y vender los equipos no solamente a los socios sino también a usuarios dependientes de compañías formales, siendo que el programa Cotas en Cuotas estaba destinado exclusivamente para los socios de la cooperativa.

Descifra, además, que en 2016 se hizo una modificación sustancial al contrato de dicho programa donde se separa la relación estrecha con los servicios a los cuales debieran estar ligados, extremo que va en contra de los fines y del objeto de la cooperativa. El alcance del mismo ya no solo beneficia a los socios sino a terceras personas que no eran parte de la telefónica cruceña.

Telefónica responde

Desde Cotas dieron cuenta de que el programa Cotas en Cuotas originalmente se creó para favorecer exclusivamente al asociado de la cooperativa, a fin de permitirle que pueda acceder a equipos electrónicos vinculados a los servicios de telecomunicaciones que son provistos por Cotas.

“Que se hayan generado solicitudes ficticias dentro de este programa para activar pagos excesivos e irregulares a proveedores o, en caso que se hubiese incorporado equipos que no guardan relación con los servicios de Cotas para favorecer a otros destinatarios, es -probablemente- parte del manejo irregular que tuvo este programa de parte de quienes lo desvirtuaron posteriormente”, afirman desde la telefónica.

Descargo de la proveedora

Con respecto a la información en sentido de que Media Market no importó un televisor en el marco del programa Cotas en Cuotas, el abogado de esa empresa, Néstor Higa, señaló que dentro del contrato no existe ninguna obligación de importar porque ellos (la empresa) podía comprar los equipos de los comercios mayoristas que operan en el mercado La Ramada. “Mi cliente no necesita importar nada. Le compró a otros y entregó a Cotas. Existe documentación, pólizas y facturas de los proveedores”, indicó, a tiempo de refutar la sindicación de que Media Market es el principal proveedor.

El jurista precisó que la sociedad comercial está inactiva desde el día en que la Fiscalía allanó y precinto sus instalaciones. Empero, dijo que en un lapso de 20 días solicitarán a las autoridades el desprecintado. Una vez más descartó que su defendido sea el principal responsable del desfalco como se pretende hacer ver. “Él no manejaba las chequeras, los responsables del robo están en la misma telefónica”, sentenció, al subrayar que mientras no se revoque el mandamiento de aprehensión que rige en su contra no se presentará a declarar. Además, dijo que Widen V. está en el país y no se irá.

De acuerdo con el informe de auditoría interna AIE/001/2019, la telefónica Cotas realizó pagos, en demasía a Media Market por un valor de Bs 29.244.312 y a la importadora Daher, Bs 24.724.064 haciendo un total, entre ambos, de Bs 53.968.377.

Proceso de investigación

Desde el Ministerio Público, el fiscal Gary Coronado Murillo, señaló que dentro del caso Cotas, a la fecha, se ha procedido a la anotación preventiva de más de 35 bienes, entre vehículos e inmuebles, y se amplió la investigación por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, manipulación informática y otros para los implicados en el caso Cotas.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó de que la autoridad jurisdiccional determinó el domingo la detención preventiva para el gerente Técnico y de Desarrollo de Producto, Hernán Saavedra, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa.

De acuerdo con la relación de los hechos, en 2011 la cooperativa activó Cotas en Cuotas, con el objetivo de beneficiar a los más de 100.000 socios con equipos de televisión, portátiles, celulares, entre otros dispositivos.

