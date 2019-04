En la intimidad con Laura Bozzo: la niña que sufrió bullying y se convirtió en estrella de la televisión

— Me considero una loca total que dice lo que piensa. Me he metido en los líos más grandes del mundo. Desde niña mi madre me metía ají picante en la boca y me decía: ‘¡Cállate por el amor de Dios! No puedes hablar todo lo que piensas. No puedes ser así, eso te va a crear todas las desgracias de tu vida’ Y me ha traído grandes cosas y también grandes desgracias.