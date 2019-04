Ernesto Suárez llama a votar por Oscar Ortiz, “opositor de verdad”

Ernesto Suárez, exgobernador e indiscutido líder político de Beni, dijo que el candidato de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, es un opositor de verdad y la mejor opción para administrar el país desde la Presidencia del Estado.

“Contento de ver el recibimiento y el cariño expresado por la gente, y la esperanza que Oscar representa no sólo para Beni sino para toda Bolivia. Sabemos que Oscar es el mejor candidato. Es un opositor de verdad… serio, responsable y es un caballero, que garantiza sacar al país adelante”, expresó el líder beniano, quien acompañó al presidenciable en una gira de tres días, por tres municipios benianos (Santa Ana, Riberalta y Guayaramerín).

Por su lado, Oscar Ortiz informó que en todos los puntos de su recorrido, los benianos le expresaron su preocupación por la falta de oportunidades, la falta de empleo, la necesidad de diversificar la economía y aspectos más puntuales en el caso de la región amazónica, como bajar el costo de la energía eléctrica y mejorar la infraestructura caminera.

“Nos comprometemos a priorizar las necesidades del pueblo, priorizar la salud, que ha sido descuidada por este gobierno. Beni es un departamento fundamental en la lucha por la democracia, en la lucha por la autonomía y en la lucha por el No del 21F. En estas tres poblaciones que he visitado, el No ganó con más de dos tercios de los votos”, finalizó el candidato de oposición.

