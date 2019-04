Exjefes policiales: En Beni el narcotráfico atrapa a efectivos

Dos exoficiales que trabajaron en esa región de Bolivia coinciden en que este delito se incrustó en los policías, que “son tentados” por el negocio.

Un operativo anterior en la población de Guayaramerín, en el departamento de Beni. Foto: Archivo

Un excomandante y un exjefe de una fuerza operativa de la Policía en Beni coinciden en afirmar que el narcotráfico en ese departamento se enquista en efectivos del orden para aplacar controles.

Esta afirmación surge después de que el teniente Celier Ferrufino Gonzales fuera acribillado con tres impactos de bala en el municipio de Guayaramerín.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante de la Polícia, Rómulo Delgado, confirmaron que el uniformado era investigado por asesinato y vínculos con el narcotráfico.

“Lamentablemente este delito no deja factura y se incrusta en niveles que uno no se imagina. El narcotráfico es así, es un delito que no discrimina y los policías no son la excepción, están tentados siempre”, dijo un excomandante de la Policía de Beni, quien ahora está en la reserva activa.

“No podemos decir ajuste de cuentas. Pero sí podemos informar que el oficial estaba sometido a un proceso por la muerte de una concejala; estaba sometido a un proceso por caso de drogas”, señaló Delgado el miércoles.

El teniente Ferrufino era el jefe regional del Organismo Operativo de Tránsito de Guayaramerín, según información que dieron los testigos y la misma Policía. El día de su muerte manejaba una motocicleta en la que iba también su pareja.

Disparos

De pronto los rodearon tres desconocidos, impidieron que sigan su camino y uno de ellos apuntó al teniente y le disparó tres veces. El policía cayó inconsciente. Desde momento, alguien comenzó a filmar lo que pasaba, la pareja del efectivo y otras personas intentan socorrerlo, alzarlo y reanimarlo. Finalmente lo llevan en una camioneta al hospital, pero el uniformado ya estaba sin vida.

Un exjefe de una de las unidades investigadoras de la Policía de Beni coincide con el excomandante. “Hay policías que se dejan tentar con el narcotráfico, conocen a quienes están detrás de este delito y se someten a ellos porque, seguramente, hay un pago de por medio. Son millones los que manejan los narcotraficantes, no sólo en Bolivia sino en el mundo y este país no es la excepción”, expresó.

En el departamento operan clanes familiares, conocidos por la mayoría de los habitantes, que se dedican al acopio y al envío de droga dentro y fuera de Bolivia. Esta información se la conoció en reiteradas oportunidades mediante reportajes de Página Siete y de otros medios.

“Si este negocio ilícito sigue vigente es porque cuenta con el aval de las autoridades. Ellas tienen que hacer algo para que esto pare. El narcotráfico en esta región es algo muy peligroso que incluso lleva a que policías estén involucrados”, dijo el excomandante de la Policía de Beni.

La Policía investiga nexos entre los cercanos al teniente Ferrufino y grupos ligados al narcotráfico del departamento.

