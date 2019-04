Familiares y amigos de Lea Plaza protestan pidiendo su libertad en el caso Cotas

FAMILIARES Y AMIGOS DE EDUARDO LEA PLAZA PIDEN LIBERTAD PARA PROCESADO EN CASO COTAS

Familiares y amigos de Eduardo Lea Plaza, ex ejecutivo de COTAS enviado detenido preventivamente a la cárcel de palmasola por la investigación del robo millonario a la cooperativa, protagonizaron una protesta en las puertas del Tribunal de Justicia pidiendo la libertad del ex alto ejecutivo, manifiestan que él no tuvo nada que ver con el hecho cometido.

Fuente: Detrás de la Verdad