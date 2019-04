Fugados de Tarija

Humberto Vacaflor Ganam

De manera sigilosa, en la madrugada del 15 de abril, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera partieron de Tarija en sus lujosos aviones de industria francesa, porque decidieron no asistir a los festejos del CCII aniversario de la batalla de La Tablada.

Ambos había llegado dos días antes y habían obligado a la población a reducir sus espacios de circulación en la ciudad, con el tráfico de vehículos y de personas cortado a diez cuadras a la redonda de donde estaban los candidatos vetados por un referéndum.

Los lujosos aviones partieron haciendo menos ruido que los destartalados aviones de BoA, e incluso menos que los aviones caza de la FAB que hicieron algunos vuelos rasantes por la fecha.

Es que cada avión de la pareja de gobernantes cuesta 40 millones de dólares y el mantenimiento al que deben ser sometidos cuesta dos millones por año, además de que cada hora de vuelo cuesta 8.000 dólares, sin contar el salario de los tripulantes.

Antes de partir de Tarija, el presidente cocalero departió con algunos empresarios tarijeños en el club de golf de La Vitoria. Se notó que ha tomado clases de golf, porque llegó a golpear alguna pelota.

Raúl Castro es otro revolucionario al que le gusta el golf. Todos los años viaja a Roma, también en su avión dotado por la revolución, para participar en un torneo exclusivo. La semana pasada se supo, gracias a Wikileaks, que Castro tiene en el banco del Vaticano, en pleno centro de Roma, alrededor de 800 millones de euros, igual que Maduro y otros revolucionarios.

Después de jugar al golf con la burguesía tarijeña, el presidente cocalero inauguró en el barrio La Pampa, el nuevo mercado Bolívar. Las vendedoras que estuvieron en la ceremonia, que se realizó en medio de estrictas medidas de seguridad, se disculparon al día siguiente, con humor, por el olor a azufre que había quedado.

La fuga de los mandatarios se debió a que los tarijeños no aceptan que el parque natural de Tariquía sea violado por las petroleras. Los tarijeños no quisieran que exista gas en el departamento, porque todo el dinero que generó su exportación durante este gobierno no sirvió para nada, salvo para algunas obras inservibles, con mucho sobreprecio.

El cocalero se fue al Chapare y el licenciado partió a La Paz.

Fuente: Vacaflor.obolog.com