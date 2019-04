Gobierno y Tarija firman el convenio intergubernativo por el SUS; solo resta Santa Cruz

Tras un largo derrotero de desencuentros de más de un mes y medio, por fin el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, y la Gobernación de Tarija firmaron el acuerdo intergubernativo que da lugar a la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) en los hospitales de tercer nivel de ese departamento.

“Hemos finalmente logrado un acuerdo sobre el texto de este acuerdo lo cual nos satisface mucho, ha sido productiva nuestra labor. El convenio ya está firmado por el gobernador de Tarija (Adrián Oliva) y mi persona”, anunció la ministra de Salud, Gabriela Montaño, en una rueda de prensa que brindó antes del mediodía de este miércoles.

“Se logra el octavo departamento en el cual implementaríamos el SUS en los hospitales de tercer nivel, esto implica un avance”, añadió la autoridad.

En esa región del sur del país suman 41.000 adscritos al SUS. Actualmente rige el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (SUSAT) que ahora se complementará con las prestaciones del SUS.

Ambas autoridades sostuvieron este martes una reunión en Tarija, como acordaron en una anterior cita en La Paz. Oliva inicialmente se oponía al SUS, pero ahora se abrió a conciliar criterios para su vigencia, que implicará la gratuidad en la consulta, tratamiento y cirugías en el hospital San Juan de Dios que es de tercer nivel en el departamento.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sobre su negativa a la firma del acuerdo, dijo: “No quiero, no me permite la ley, no voy a traicionar, no voy a ser alcahueta, disculpe la expresión sobre un tema que va dedicado a ser proselitista”. Varias movilizaciones de sectores exigen la firma sin éxito.

Montaño lamentó que Santa Cruz haya mostrado ese marcado rechazo. “Me duele muchísimo que sea el único departamento que quede al margen de la aplicación del SUS en el país, nunca hemos puesto por delante temas políticos”, argumentó. (17/04/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz