Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el domingo 07 de abril de 2019?

Conoce lo que te depara el tarot en el horóscopo gratis de Josie Diez Canseco, del día de hoy, domingo 07 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy buscarás la intimidad con tu pareja, evitarás visitas y rechazarás invitaciones, será un día de descanso, unión y excelente comunicación que reforzará la confianza y la armonía a tu relación. Número de éxito, 17.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te comunicarás con mucha facilidad, tus ideas y cómo las expresas serán escuchadas con interés, hoy la atención de tu entorno estará puesta en ti, trata de dedicarle un tiempo especial a tu pareja para evitar los celos. Número de éxito. 6.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Día de reflexión, harás un análisis de lo vivido sentimentalmente y llegarás a la conclusión de que el amor que buscas aún no ha llegado a tu vida, hoy decidirás romper con compromisos que no te satisfacen y esperar que la persona que sí llene tus expectativas llegue. Número de éxito, 13.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Hoy tu pareja tendrá actitudes que te harán pensar que sus sentimientos han cambiado y no te das cuenta que eres tú quien ha descuidado la relación, rectifica o te darás cuenta muy tarde que esa persona era más importante para ti de lo que imaginabas. Número de éxito, 9.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Un encuentro con alguien del pasado ha traído confusión y ha ahondado la inestabilidad de tu relación, hoy buscarás la soledad para poder aclarar y resolver tus dudas, terminarás el día con algunas cosas pendientes aún pero seguro de tu amor por tu pareja. Número de éxito, 1.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Estás en una etapa de renovación en tu vida sentimental en la que podrás superar los problemas y resentimientos y darle otro rumbo a tu relación, hoy después de mucho tiempo habrá alegría y buen entendimiento. Número de éxito, 8.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Será un excelente y reconfortante día para ti, estarás rodeado de amigos y familiares, te reencontrarás con viejas amistades, tu relación sentimental también marchará de maravillas. Número de éxito, 5.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Haz pagado tus errores y la tristeza empieza a desaparecer, hoy estarás de buen ánimo y te preocuparás más por tu arreglo personal, irradiarás un magnetismo irresistible que te permitirá avanzar hacia tu objetivo de reconquistar al ser amado. Número de éxito, 14.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Hoy preferirás disfrutar tu buen momento sentimental sin testigos, elegirás un lugar tranquilo y alejado que te permita dedicarle toda tu atención a tu relación, habrá intimidad y mucha unión que te harán sentir afortunado en el amor. Número de éxito, 2.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy no te quedará ni un momento libre, estarás lleno de compromisos sociales y distracciones, las preocupaciones quedarán de lado y será excelente para tu ánimo, pues te permitirá más adelante ver tus problemas desde una perspectiva más positiva. Número de éxito, 12.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Después de muchos desacuerdos hoy habrá calma en tu relación sentimental y podrás hacer el replanteo que tienes pensado, tu pareja estará receptiva lo que te facilitará las cosas, será el inicio de cambios positivos. Número de éxito, 16.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Alguien especial aparecerá en tu vida, la atracción será irresistible y te verás envuelto en una relación intensa y apasionada, después de la etapa de entusiasmo descubrirán que tienen muchas cosas más en común y empezarán a hacer planes más concretos. Número de éxito, 22.

Fuente: whatthegirl.com