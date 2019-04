Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el viernes 12 de abril de 2019?

Conoce lo que te depara el tarot en el horóscopo gratis de Josie Diez Canseco, del día de hoy, viernes 12 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estás en un buen momento sentimental y te sientes bien contigo mismo y con los demás, te mostrarás comprensivo y tolerante incluso con personas que te incomodarán con preguntas indiscretas. Tendrás facilidad para expresar tus ideas, hoy conseguirás que gente influyente te apoye laboral y económicamente. Número de éxito, 7.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tu pareja estará más detallista y demostrativa con sus sentimientos que de costumbre, trate de corresponder con la misma intensidad, o se cansará de dar más de lo que recibe y poco a poco se enfriará el amor. Reconocerás que haz gastos sin control y harás reajustes severos en tu presupuesto, con lo que lograrás equilibrar tu economía.. Número de éxito, 10.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tus celos están alejando a la persona que quieres, hoy te darás cuenta que tienes que cambiar o perderás su amor, no te costará mucho esfuerzo que olvide tus dudas y desconfianza. No te conformes con tu situación laboral, busca nuevas alternativas, encontrarás algo mejor más pronto de lo que imaginas. Número de éxito, 21.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Has tenido tiempo para reflexionar y ya sabes lo que quieres sentimentalmente, pero tienes que salir de tu aislamiento y retomar tu vida social, la felicidad está más cerca de lo que piensas. Pon más atención a tu trabajo, estás dejando asuntos pendientes que pueden ocasionarte problemas más adelante. Número de éxito, 9.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Reflexiona, tu relación sentimental no mejorará si esperas que te den la razón aun cuando estás equivocado, no dejes pasar mucho tiempo porque la distancia agravará los problemas. La llamada que esperas sobre el negocio que te interesa no llegará hoy, no te desanimes, surgirán más contratiempos pero finalmente cerrarás un buen acuerdo. Número de éxito, 6.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Sentirás cierta confusión con respecto a tus sentimientos, no decidas nada ahora, la inestabilidad pasará y volverás a sentirte seguro de que la felicidad está junto a tu pareja. Tu perseverancia y espíritu de superación, harán que enfrentes con actitud positiva los contratiempos que se presentarán en tu camino. Número de éxito, 2.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Haz logrado superar la decepción y un encuentro casual te confirmará que el pasado ya no te causa ningún emoción, pero no sucederá lo mismo con la otra persona, sus sentimientos no te conmoverán. Harás un balance de lo que haz conseguido laboralmente y te sentirás satisfecho, hoy empezarás a trazar nuevos planes. Número de éxito, 3.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Los celos volverán a provocar desconfianza y discusión en tu relación, dale el tiempo que tu pareja te pide, te servirá más a ti, su ausencia te enseñará a valorar su amor y aprenderás a corresponder a su confianza. El proyecto que te interesa se retrasará un vez más, tendrás que esperar, pero valdrá la pena la paciencia. Número de éxito, 18.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: El amor está muy cerca y no quieres darte cuenta por miedo a comprometerte, no dejes escapar la felicidad, abre tu corazón, no te arrepentirás y descubrirás que el amor no limita. Una excelente oportunidad de invertir llegará de un momento a otro, si la aprovechas será el fin de tus problemas económicos, debes estar atento. Número de éxito, 15.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: El romance en el que nadie de tu entorno creía se está convirtiendo en una relación estable y feliz, hoy tomarás una decisión importante para tu futuro y nuevamente sorprenderás a todos, esta vez también acertarás. Tu buena suerte en los negocios continuará, y aprovecharás el buen momento para ahorrar pensando en futuras inversiones. Número de éxito, 8.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Te sentirás decaído y con la sensación de que tu relación ha cambiado y que el amor ya no es tan intenso como antes, tu desánimo será pasajero, después ni te acordarás de los pensamientos negativos de hoy. Las mejoras laborales y económicas continuarán si mantienes un esfuerzo constante, no es hora de descansar, tienes mucha competencia cerca. Número de éxito, 18.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Día de mucho amor y entrega, tu relación esta pasando por su mejor momento, si mantienes la confianza nada podrá amenazar tu felicidad. Sentirás que hoy nada te sale bien, posterga las decisiones importantes, un poco de descanso te ayudará a aclarar tus ideas y encontrarás soluciones para todos los inconvenientes. Número de éxito, 20.

Fuente: whatthegirl.com