Industriales advierten que el modelo exportador boliviano del oro no es sostenible

Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Foto: Opinión

La Paz, 11 abril (ANF).– La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su nuevo presidente, Ivo Blazicevic afirmó que el modelo exportador primario del oro no es sostenible, porque aunque detrás lleve un rostro social de desempleo, encubre actividades laborales informales con un alto costo ambiental y escaso rédito para el Estado.

“No es sostenible como país, sin duda hay un tema de desempleo y hay una cara social y entiendo un poco la visión del Gobierno y por lo que apuesta el Gobierno es generar empleo, aun esos empleos no sean formales, aun no sean de calidad, aun sean depredadores. A mediano y largo plazo no le hace bien a Bolivia”, señaló a ANF.

El Gobierno destacó las relaciones comerciales con la India, que dejan un superávit para el país. Sin embargo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) precisó que de los $us 723 millones que representan la exportación a ese país, $us 720 millones representó el oro en bruto. Más del 99% de la explotación aurífera está en manos de los cooperativistas que dejan 2.5% de regalías a las regiones.

Fuente: noticiasfides.com