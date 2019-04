Jhasmani Torrico dejará Chonchocoro de La Paz y será trasladado nuevamente a El Abra de Cochabamba

El abogado Jhasmani Torrico, que aparece en videos donde tortura a deudores morosos, será trasladado al penal cochabambino de El Abra. La justicia determinó la decisión tras una audiencia realizada hoy.

“Se ratifica la medida cautelar de la detención preventiva. Se ha determinado una modificación en cuanto al lugar donde deberá cumplir esta medida, determinando el traslado del imputado al penal de El Abra. Sin embargo, esta medida deberá ser cumplida satisfaciendo previamente el trámite ante el Director de Régimen Penitenciario”, informó el fiscal Ricardo Arellano.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

En enero de 2019, Torrico arribó a La Paz para ser encarcelado en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Hasta ese momento cumplía detención preventiva en la cárcel de El Abra pero la difusión de videos donde aparece torturando a deudores cambiaron su suerte.

¿Qué dijo Torrico? A él le preocupa perder su pierna e incluso responsabilizó al Ministerio Público si esto llegara a pasar.

“Lamentablemente si yo pierdo el pie y se llega a una amputación, me voy a ver obligado a deslindar esta responsabilidad al Ministerio Público porque yo he pedido esencialmente que primero se vea el tema de mi salud y posteriormente si querían detenerme, me detengan, porque como lo he dicho en audiencia pública, no tengo temor de estar en un penal”, afirmó a los periodistas en Cochabamba al salir de la audiencia.

El acusado explicó que sufre de una dolencia en la pierna derecha y tuvo que ser sometido a una artrodesis (intervención quirúrgica para unir dos piezas óseas) de tobillo, pero las audiencias y los constantes movimientos que tuvo que hacer en el penal, afectaron su salud.

“Yo ya he perdido la movilidad de mi pie, existe un riesgo de infección, un riesgo de amputación (…) La detención preventiva se mantiene y es una posibilidad que me detengan en El Abra (…) pero se determina también que mi traslado se dé en el marco de que tengo derecho a defenderme porque mientras esté en el penal de Chonchocoro yo no puedo defenderme de manera efectiva (….) Voy a esperar pacientemente mi traslado, después lo que tenga que decir, y es muy interesante lo que tenga que decir, lo voy a decir en el juicio”, agregó.