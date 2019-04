José Alfredo Castillo recibió el OK y volverá ante Águilas

El delantero de Oriente se recuperó de una pubalgia que aquejaba desde el 4 de este mes tras disputar el partido ante Real Potosí en el Tahuichi. Será la carta de gol de los refineros ante el equipo colombiano

Buenas noticias en Oriente Petrolero. El delantero José Alfredo Castillo se recuperó de una pubalgia que sufría desde el 4 de abril después de la victoria del refinero sobre Real Potosí, en el Tahuichi. El cuerpo médico le realizó un tratamiento para que se recupere los más pronto posible para que llegue en buenas condiciones al partido de vuelta contra Águilas Doradas por la Copa Sudamericana.

Castillo no estuvo frente a Guabirá (2-3) ni ante The Strongest (4-0) por la lesión. El ‘Pícaro’ volvió a entrenarse con normalidad desde el domingo y este lunes cumplió con el trabajo táctico a cabalidad. Según informaron desde el departamento médico del club refinero, no ha sentido molestia y está a disposición de Mauricio Soria para el encuentro clave que los verdolagas sostendrán el miércoles (20:30) por el torneo internacional.

En la ida, Oriente logró un importante empate de 1-1 en el estadio Alberto Grisales (Rionegro), con gol de Lucas Mugni. El resultado le permite soñar con el avance a la siguiente fase. Para continuar en carrera, los verdolagas deberán ganar por cualquier marcador, o en el peor de los casos, mantener el empate a cero.

El ingreso de Castillo desde el minuto inicial será fundamental, ya que el atacante es el máximo goleador del equipo cruceño (9) en el torneo local y es una de las armas más importantes que tiene Soria para el choque ante los colombianos. El cruceño podría hacer dupla con el argentino Mauricio Sperduti.

