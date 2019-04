Kate Middleton y Rose Hanbury tienen mucho en común (además de Guillermo)

Rose Hanbury en una imagen de archivo. (Getty)

Por ese motivo, medios que habitualmente desmenuzan hasta las últimas consecuencias el devenir de otros ‘royals’ como Meghan Markle, e incluso han publicado hasta cartas privadas, como la que la duquesa de Sussex le mandó a su padre, Thomas Markle, guardan un clamoroso silencio sobre su atribuida relación con Rose Hanbury, hasta hace poco buena amiga de la familia.

No está siendo el caso en Estados Unidos, donde no alcanzan los tentáculos de la justicia británica, en Latinoamérica y en Francia. En nuestro país vecino no paran de proliferar artículos desvelando detalles por los que los tabloides británicos se hubieran frotado las manos si no fueran conscientes de que podrían verse involucrados en una situación que podría comprometer sus finanzas si fueran condenados.

Aún así, Rose Hanbury, aunque sea por omisión, se ha convertido en el personaje más buscado del país. Y en una sociedad global como la actual, los ingleses pueden acceder a través de Internet a todo tipo de contenidos relacionados con ella, en los que se elucubra sobre la naturaleza de su relación con el hijo de Lady Di, se aventuran hipótesis sobre cómo está afectando a su matrimonio, e incluso se analiza su trayectoria, que algunos como la edición francesa de Gala, comparan con la duquesa de Cambridge.

​Trayectorias similares

Esta publicación subraya que Rose ha sido completamente eliminada del círculo de amigos del matrimonio, pero también pone de manifiesto que entre la ‘socialité’ y Kate Middleton hay muchas más cosas en común de las que pueden parecer a primera vista.

Además de su razonable parecido físico, morenas de ojos claros y delgadas, también brillan por su particular elegancia, con estilos que podríamos calificar de similares. Unos elementos que se quedan en anécdotas en comparación con otra similitudes más relevantes.

Nos referimos, por ejemplo, a que Kate y Rose no tienen origen aristocrático, pero ambas han obtenido por matrimonio títulos nobiliarios. Kate se ha convertido en la duquesa de Cambridge (y algún día será la reina consorte) y Rose es actualmente la marquesa de Cholmondeley.

Otra coincidencia es que las dos tienen tres hijos, Kate a Louis, George y Charlotte, y su ahora ex-amiga, los gemelos Alexander y Olver, conde Rocksavage y Lord Cholmondeley, respectivamente, y una hija, Lady Iris.

Más casualidades: ambas tienen propiedades en Norfolk. De hecho, Rose Hanbury vive en Houghton Hall, una mansión que pertenece a su marido y que fue construida en el siglo XVIII por el que fuera Primer Ministro británico Sir Robert Walpole. Esta construcción dispone nada menos que de 106 habitaciones, lo que contrasta con las diez de Anmer Hall, la casa de campo de los Cambridge, que se encuentra en la finca del castillo de Sandringham y que fue un regalo de la reina Isabel II a su nieto y su mujer. La distancia entre ambas son solo seis kilómetros, por lo que podemos considerar que han sido vecinos durante mucho tiempo.

En un futuro, cuando Guillermo llegue al trono, vivirán en Buckingham, pero Rose Hanbury también tiene un castillo a su disposición, en Cheshire. Ambas se mueven en los mismos círculos de la aristocracia y podrían coincidir en el futuro en numerosas ocasiones. Y, si echamos la vista atrás, también les une que estudiaron en internados elitistas, Kate en Marlborough School y Rose en Stowe School.

Por eso, la edición francesa de ‘Gala’ se plantea la siguiente pregunta: “Kate y Rose han tenido la misma trayectoria, el mismo destino… ¿y el mismo hombre?”.

