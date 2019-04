La app Science Journal, ahora con sincronización de datos a través de Google Drive

Llega una nueva actualización de Science Journal, la aplicación educativa en materia científica de Google, que funciona a modo de cuaderno de anotaciones, desde ahora permitirá el acceso a las anotaciones de los experimentos científicos desarrollados desde cualquier dispositivo que se use su aplicación.

En este sentido, Google acaba de integrar la función de sincronización a través de Google Drive, gracias al cual, tanto profesores como estudiantes podrán acceder a dichas anotaciones desde cualquier dispositivo, no sólo desde el que se haya usado para introducirlas.



Llega la sincronización de datos en Science Journal

Google señala que las anotaciones de los experimentos desarrollados, serán guardados en su propia carpeta específica dentro de Google Drive. Para ello, como es lógico, será necesario iniciar sesión previamente con la propia cuenta de Google.

La compañía señala que si no se tiene una cuenta en Google o no se inicia sesión en la aplicación, los experimentos científicos anotados en el propio dispositivo no serán guardados en Google Drive.

Como alternativa también existe la posibilidad de que el propio centro educativo se acoja a G Suite para la educación de forma gratuita, aunque será necesario que exista un administrador de dominio para activar Sciente Journal desde la consola de administración.

Y más novedades para Science Journal

Google apunta además a otras novedades. Los profesores contarán desde ahora con una serie de nuevas herramientas exclusivas para ellos, incluyendo los nuevos módulos de desarrollo profesional avanzado, entre otros, además de la disponibilidad pública del código fuente de Science Journal para iOS, permitiendo a los interesados no sólo ver como funciona la misma, sino además les ofrece la capacidad de colaborar en su mejora.

En los próximos meses vendrán más novedades en las que Google ya se encuentra trabajando.

Fuente: wwwhatsnew.com