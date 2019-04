La dieta para adelgazar que es mejor que la keto: la utiliza Milla Jovovich

Foto: EFE/Clemens Bilan.

Este régimen restringe los carbohidratos (panes, pastas, pasteles y ciertas frutas) para inducir la cetosis, un proceso mediante el cual tu cuerpo quema grasa para obtener energía en lugar de escoger los hidratos de carbono. Muchos famosos aseguran que les ha ayudado a perder una cantidad significativa de peso, pero, como Jovovich ha afirmado en ‘People’: “Uno tiene que ser un experto en nutrición“.

A muchos les gusta este plan alimenticio por su capacidad para ayudar a adelgazar rápidamente. Algunas investigaciones han demostrado que puede resultar en una pérdida de peso a corto plazo por la capacidad para controlar el hambre y mejorar el metabolismo oxidativo de los lípidos. Los alimentos ricos en grasa también tienen un efecto saciante, por lo que permanecerá satisfecho por más tiempo.

Los efectos secundarios a corto plazo pueden ser intensos: hambre, fatiga, mal humor, irritabilidad, estreñimiento, dolores de cabeza y adormilamiento

Se ha demostrado que también mejora el control del azúcar en la sangre para las personas que sufren diabetes tipo 2, razón por la cual algunas artistas como Halle Berry afirman que la siguen (también reconoce que ha disminuido su proceso de envejecimiento). Si bien puede ser beneficioso en algunos sentidos, los expertos coinciden en que es increíblemente difícil de mantener, por lo que muchas, incluido Jovovich, optan por otras opciones.

Cambia de rutina

Piensa en cuántos carbohidratos consumes normalmente en un día. La ingesta recomendada para esta dieta es de menos de 20 gramos por día, ¡menos de lo que encontrarás en una sola manzana o plátano!

Aunque se recomiendan alimentos con alto contenido en grasa como el tocino, la mantequilla y el aguacate, el plan es extremadamente restrictivo. Deja de hacerlo y podrías engordar todos los kilos otra vez. A los nutricionistas tampoco les convence que no haya investigaciones a largo plazo sobre el mantenimiento de este tipo de régimen.

Incluso los efectos secundarios a corto son intensos: los síntomas que pueden durar de días a semanas pueden incluir hambre, fatiga, mal humor, irritabilidad, estreñimiento, dolores de cabeza y adormilamiento. Para Jovovich, una dieta basada principalmente en verduras es el truco.

“Cambié mi estilo de vida hace más de un año para prepararme para la nueva película de acción que estoy rodando (que saldrá en 2020). Para ser honesta, me aseguro de que el 80% de mi alimentación durante la semana esté basada en vegetales y que todo lo demás sean porciones más pequeñas, ayuda a mi piel, a mis niveles de energía y a mi salud en general”, asegura.

Puede ser muy difícil de sostener a largo plazo. Para seguirla deberías ser un experto en nutrición

La estrella también tiene tiempo para entrenar “todos los días” y así aumentar sus niveles de fuerza y resistencia. “Mentalmente me siento mucho mejor. Solía agobiarme demasiado y me deprimía. Ahora me siento mucho más ágil”, concluye. Si estás considerando realizar una dieta keto, habla con tu médico primero para asegurarte de que sea lo mejor para tu salud y bienestar.

Fuente: elconfidencial.com