La estatal boliviana Emapa pagará $us 330 por tonelada de trigo este año

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) pagará este año $us 330 por la tonelada (t) de trigo como incentivo al sector y para garantizar el abastecimiento de harina en el mercado nacional, informó ayer el gerente de la estatal, Eugenio Rojas.

En rueda de prensa, Rojas explicó que en el país se registró una baja en la producción de trigo debido a los factores climáticos (como la sequía), enfermedades y el precio internacional, que depende de mercados como Argentina y Estados Unidos, principalmente.

“Desde 2015, el precio (de la tonelada de trigo en el mercado) es menos de 300 dólares, entonces ya no es rentable para el productor, prefiere sembrar sorgo, después de la soya”, indicó el gerente de Emapa.

En ese contexto, señaló que con la finalidad de que los productores aumenten la siembra de ese grano, suban los volúmenes de producción y se disminuya la importación en el país, la estatal pagó $us 310 por tonelada de ese grano en 2017, $us 320 en 2018 y este año adicionará $us 10 a este último precio.

“La empresa comprará a 330 dólares la tonelada de trigo este año. Mañana (hoy) estamos viajando a Santa Cruz con la ministra (de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes,) para trabajar con los productores trigueros”, señaló Rojas.

La autoridad añadió que la siembra del grano se inició este mes en el oriente, y en el occidente comenzará en septiembre. Asimismo, anunció que el Gobierno prevé que Bolivia llegue hasta este fin de año al 50% de la producción nacional.

“Quiero pedirles a los empresarios del país que siembren trigo, Emapa les comprará con el precio que ya definimos (…) para producir harina y pan”, convocó la ministra Nélida Sifuentes.

Cambio / La Paz