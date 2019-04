La exportación de oro crece un 9,5%; India es el principal cliente

Impulsadas por la recuperación del precio internacional del oro, las exportaciones del metal precioso tuvieron un incremento de un 9,5% en el periodo 2017-2018, porque de 37.162 kilos brutos, en la pasada gestión se pasó a 40.690 kilos brutos, lo que significa un aumento de 3.528 kilos brutos.

Según las cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tendencia alcista se repite en el primer bimestre de esta gestión, dado que las ventas al exterior llegaron a los 7.224 kilos brutos, cuando en similar periodo de 2017 el volumen fue de 6.545 kilos brutos.

Este crecimiento, explicaron desde el IBCE, se debe a los mejores precios que hay en el exterior, porque desde 2016 los mismos se fueron incrementando pasando de los $us 1.072 la onza troy (2016), a los $us 1.296 en 2017 y a los $us 1.360 en 2018, para mantener esta tendencia en lo que va de 2019 y cotizar en promedio a $us 1.311 la onza troy.

Sobre este comportamiento, Benjamín Juan Carlos Blanco, viceministro de Comercio Exterior e Integración, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que esta mejora se debe a las buenas cotizaciones y al trabajo del Gobierno en la búsqueda de mercados más rentables.

Blanco explicó que India es el principal destino para la oferta nacional. A ese país en 2018 se exportaron 22.420 kilos brutos con un valor de $us 720,4 millones y que junto a Emiratos Árabes que demandó 11.011 kilos brutos ($us 360,3 millones) son las plazas que más demandan el oro boliviano.

Para este bimestre, de acuerdo con los datos del IBCE, nuevamente la India se muestra como el principal destino del oro nacional pues hasta febrero ya se exportaron 4.710 kilos brutos (en 2018 fueron 3.649) los que significó un valor de $us 150,7 millones, mientras que en similar periodo de 2018 el monto fue de $us 119,2 millones.

Demanda en alza

Según la consultora Metals Focus, que publica América Economía, el mundo consumirá 4.370 toneladas de oro este año, un máximo desde 2015 y ligeramente por encima de las 4.364 toneladas del 2018. En su informe de proyecciones para 2019, la consultora también estimó que los precios del oro promediarían los $us 1.310 la onza troy este año, en comparación a los $us 1.268 por onza troy de 2018.

La demanda de oro de los fabricantes de joyas crecerá un 3% este año, a 2.351 toneladas, gracias a incrementos del 7% en India y del 3% en China, los dos mayores mercados, lo que mitiga una baja en la demanda de Oriente Medio, de acuerdo con Metals Focus.

La producción nacional

Según la Federación Regional de Cooperativas Auríferas de La Paz (Ferreco), el 98% de la exportación aurífera proviene de las cooperativas con cerca a un 70% y están ubicadas La Paz.

Ramiro Paredes, asesor de Ferreco, explicó que en el país hay unas 1.800 cooperativas, de las cuales 1.100 están en La Paz y de ellas 1.010 se dedican a la producción de oro. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía en 2018 se exportaron unas 30 toneladas métricas (30.000 kilos brutos).

Cuando se le hace saber que de acuerdo con el IBCE a partir de los datos del INE la exportación fue de 40.690 kilos brutos (más de 40 toneladas métricas) Paredes indicó que esas 10 toneladas métricas excedentes permiten elaborar una hipótesis acerca del ingreso ilegal del metal precioso de otros países vecinos, aunque a su criterio eso no está confirmado.

“Habría que revisar esos datos del INE. Los datos que manejamos nosotros son a partir del registro que cada cooperativa hace ante el Ministerio de Minería y es el que al final maneja toda la información oficial”, sostuvo Paredes.

Sobre el tema, desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando señalaron que la presencia militar en las fronteras tiene el objetivo principal de eliminar los tres tipos de contrabando: el masivo, el hormiga y el técnico, al que consideran peligroso para el país.

Con respecto al contrabando de oro, desde esa dependencia indicaron que los militares están muy activos en el norte del país, especialmente en la frontera peruana, para evitar cualquier actividad ilegal que perjudique la producción nacional de oro u otro mineral que se extrae en Bolivia.

Un modelo insostenible

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través de su nuevo presidente, Ivo Blazicevic, afirmó que el modelo exportador primario del oro no es sostenible, porque aunque detrás lleve un rostro social de desempleo, encubre actividades laborales informales con un alto costo ambiental y escaso rédito para el Estado.

“No es sostenible como país, sin duda hay un tema de desempleo y hay una carga social. Entiendo un poco la visión del Gobierno y por lo que apuesta el Ejecutivo es generar empleo, aunque esos empleos no sean formalesn ni de calidad, aunque sean depredadores. A mediano y largo plazo no le hace bien a Bolivia”, señaló a ANF.

Similar criterio tuvo Eduardo Bracamonte, empresario dedicado al negocio del oro, que remarcó que en la actualidad ya no interesa tanto si hay 10 o 20 toneladas métricas que ingresan de manera ilegal, ni tampoco si el precio internacional mejora.

“No nos debe impactar que aumenten las exportaciones porque se trata de materia prima sin ningún valor agregado, seguimos bajo el modelo primario, en un país que apuesta más al comercio que a la manufactura. Mientras los demás países hacen lo contrario”, lamentó Bracamonte.

