La Fiscalía reconoce que no tiene contratos de la esposa de Siñani

El fiscal aseguró que tuvo un lapsus durante la audiencia y que en realidad cuenta con poderes de Tersa a favor de Medrano. Revilla denuncia complot en su contra

Marcelo Tedesqui V.

En la audiencia cautelar en contra del concejal de La Paz Fabián Siñani, la Fiscalía señaló que su esposa, Maricruz Medrano Strelli, habría firmado contratos con la Alcaldía en representación de Tersa S.A. Ayer por la tarde, el Ministerio Público reconoció que no tiene contratos, sino poderes firmados por la empresa a favor de la esposa del concejal. La defensa de Siñani y el alcalde paceño, Luis Revilla, habían desafiado al fiscal a mostrar esos documentos y un concejal del MAS había admitido que los contratos nunca llegaron a su poder.

En la imputación contra el concejal paceño por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, la Fiscalía no había mencionado la existencia de contrato alguno que tuviera la firma de Medrano, pero durante la audiencia cautelar, el fiscal Ronald Chávez dijo que hay mucha información por investigar, y mencionó que “había contratos” como prueba.

Esta aseveración desató la reacción de Álvaro Melgarejo, abogado de Siñani. “Muestre a qué contratos se refiere”, reiteró en distintos momentos de su alegato.

Melgarejo ratificó ayer: “El representante del Ministerio Público lo dijo claramente, por eso es que yo lo refuté y mi cliente también lo aclaró cuando le tocó hablar”.

Por la tarde, en un breve contacto telefónico con este medio, el fiscal Chávez manifestó: “Hubo una confusión. Hablamos de tres poderes que se dieron a la señora Medrano, y no así tres contratos. No sabemos si habrá o no contratos”.

El fiscal señaló en la audiencia que uno de los poderes corresponde a Tersa S.A. Otro es el que el empresario Edwin Saavedra le dio para habilitarla para representarlo y el tercero corresponde a la empresa Crown que se dedica, como Toyosa S.A, a la importación de vehículos de distintos tipos.

Este medio insistió y le recordó al fiscal que su aseveración en la audiencia generó protestas de la defensa. “Hablamos de trámites, no de contratos, son tres poderes, además de dos documentos que firma la señora y fueron respondidas por Siñani y Pedro Susz. Tal vez hubo un lapsus en el entendimiento de la fundamentación”.

El concejal del MAS Jorge Silva, consultado sobre el tema, respondió: “Que Medrano hubiera firmado algún contrato, yo no conozco, por lo menos no vi nada de eso en los trámites que yo revisé. No sé si es un error”. Manifestó que al Ministerio Público le entregaron 50 fólderes con información, “a nosotros solamente dos. No sabemos si en esos 48 están este tipo de contratos que refiere la Fiscalía”.

Este medio constató en un informe oficial de Fundempresa que Tersa S.A. presentó, entre 2006 y 2017, un total de 17 poderes. En ninguno de ellos aparece el nombre de la cónyuge de Siñani, Maricruz Medrano Strelli. Además, intentó conseguir la versión de los abogados de Saavedra, pero no contestaron.

Plano político

Pero el caso ya había causado revuelo. El alcalde de La Paz, Luis Revilla aseveró que “en el gobierno municipal no existe ningún contrato firmado por la esposa del concejal Siñani”.

Para Revilla, esta afirmación confirmaba que su gestión está “ante una confabulación política que utiliza a las autoridades judiciales para desestabilizar el gobierno municipal”.

Advirtió que en algún momento se conocerá el registro de llamadas del fiscal del caso, a fin de conocer por qué el día de la declaración que brindó Siñani esas autoridades recibieron llamadas ‘cada 10 minutos’.

Luego concluyó que “hay una confabulación digitada desde la plaza Murillo contra la Alcaldía de La Paz para generar desestabilización”, y admitió que cuando el próximo mes se realicen elecciones en el Concejo Municipal, “seguramente” la agrupación ciudadana Sol.bo perderá la mayoría de concejales. Su agrupación tiene aún mayoría en el Concejo, pero el caso ha causado fisuras en su interior y hasta Pedro Susz, presidente del Concejo, deberá prestar su declaración. Revilla también, aunque ayer aseguró que no ha recibido ninguna citación del Ministerio Público.

Fuente: eldeber.com.bo