La hora dura del cooperativismo

Javier Sandoval Aguilera*

Este será un año jodido para el cooperativismo cruceño, porque es atacado desde varios frentes. El primero es la ignorancia de muchos, quienes aseguran que el caso Media Market, o robo a Cotas, fue institucional en vez de lo que todos sabemos: unos cuantos vivos y ladrones. En esa misma línea, hay varios que piensan que la cooperativa es una empresa pública (“Se roban la plata del pueblo”).

Los odiadores de siempre aprovecharon también para criticar, como lo hacen contra todo lo que sea cruceño. Y a esos ‘occidentales’ se los podría entender, considerando que están acostumbrados a que sus cooperativas sean intervenidas y estatizadas hasta el cansancio, debido a las pésimas gestiones y pilleríos de sus directivos, por eso es que insinúan que el cooperativismo es un sistema fallido y hasta claman por una intervención gubernamental, como si el estatismo fuera infalible. Y en un país como Bolivia, los ejemplos de pésima administración estatal abundan. Acá la cosa es distinta, señores. Acá siempre hubo eficiencia y gestiones impecables; no por algo las tres cooperativas de servicios públicos cruceñas son de las empresas más grandes y prestigiosas del país.

Otro frente de ataque es el gubernamental, que desde que tomaron el poder no ven la hora de estatizarlas. Es que el botín se ve jugoso para ellos, sin duda. Pero más allá de alguna que otra declaración pidiendo intervención gubernamental, de parte de algunos masistas de medio pelo, pareciera que su forma de presión es a través de la justicia que manejan, sobre todo encarcelando a inocentes. Y es que en un año electoral como éste, no se van a animar a ir de frente contra las cooperativas, porque están en búsqueda desesperada del voto cruceño y hacer lo anterior sería un suicidio político, ya que los habitantes de este hermoso departamento cerrarían filas en defensa de su patrimonio histórico. Eso sí, cuidado que se vengan con todo al día siguiente de las elecciones, cualquiera sea el resultado. No sería raro.

Y por si fuera poco, también habría oscuros intereses empresariales privados en perjudicar a Cotas, y también por el lado de la justicia.

Así que tenemos que estar bien atentos los cruceños y proteger a nuestras cooperativas ante cualquier intento de avasallamiento. Es nuestro deber.

*Ciudadano cruceño