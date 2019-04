La ONU asesorará en derechos humanos a la Guardia Nacional de México

La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH) asesorará a la Guardia Nacional de México, que entrará en funciones próximamente, después de que este martes (09.04.2019) Michelle Bachelet firmara un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario fue quien impulsó la creación de este nuevo cuerpo policial para reforzar la seguridad en el país, que registró en 2018 una cifra de homicidios de 33.341, la más alta desde que se inició el registro en 1997.

Bachelet dijo que la Guardia Nacional acabe con el “paradigma” de seguridad y violencia de los últimos 12 años en México, y ofreció la ayuda del organismo que encabeza. “La Guardia Nacional representa la oportunidad para construir una corporación que haga compatible las obligaciones sobre el Estado en materia de seguridad y al mismo tiempo salvaguardar los derechos humanos de sus habitantes”, apuntó Bachelet desde el Palacio Nacional.

“La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos y que no se puede disfrutar de los derechos humanos sin condiciones de seguridad”, dijo Bachelet tras firmar el acuerdo en una ceremonia realizada en el Palacio Nacional mexicano. La expresidenta de Chile dijo que su oficina no puede ignorar los esfuerzos por mejorar la seguridad en un país “con más de 40.000 personas desaparecidas, según registros oficiales, en el que nueve mujeres son asesinadas al día”.

“Cada atropello que no se aclara, fomenta su repetición”

Al tomar la palabra, López Obrador dijo este acuerdo sobre la Guardia Nacional, que requirió una reforma constitucional, es una “acto importante y casi histórico”. “Vamos a poder, sin simulación, de conformidad con la Constitución y las leyes, contar con una institución como el Ejército (…) Vamos a llevar a cabo este cambio de garantizar la seguridad sin violar derechos humanos”, dijo López Obrador, quien durante años criticó el operativo militar desplegado durante la guerra contra el narcotráfico lanzada desde 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, del que a la Guardia Nacional muchos consideran una reedición, y en campaña prometió que haría regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que la Guardia Nacional ha de “tener en su ADN, en su formación y concepción el respeto a los derechos humanos”. En su turno de palabra, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, recordó que las violaciones de los derechos humanos “se multiplican y perpetúan en la impunidad”. “Y cada atropello que no se aclara, sanciona ni repara, fomenta su repetición”, agregó.

