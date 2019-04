La revelación del elenco de “La maldición de La Llorona”: “En el rodaje pasaron cosas extrañas”

—A veces sí y a veces no. Tengo mis idas y vueltas. Cuando estábamos grabando lo pensé como una historia pero cuanto más me iban contando sus historias y las cosas extrañas que sucedieron en ese mes en el set pensé ohh… Y cuando estuvimos en Austin promocionando la película me ocurrió algo muy extraño en la habitación del hotel. Prendí la luz y dejé entreabierta la puerta para que entre la luz y apenas me di vuelta la puerta se cerró. No dormí en toda la noche. Creo que cada vez más comienzo a creer.