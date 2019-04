Carlos Valverde en la Red/2 – 8 abril 2019.- El Estado que se ofrece no es en el que vivimos: La hidrovía Paraguay Paraná, la salida al Atlántico no tiene la inversión que permita su desarrollo como se debe; mejor para el Poder fue poner plata en San Buenaventura y no hay caña para la producción de azúcar, en el segundo año de cosecha… muy mal todo.

Fuente: Carlos Valverde Bravo

