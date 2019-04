Llegan cambios al Modo Vacaciones que está desarrollando WhatsApp

Hay ocasiones en la que necesitamos desconectar completamente de las conversaciones en WhatsApp para disfrutar plenamente de nuestro tiempo libre. En este aspecto, conocimos durante el pasado mes de octubre que WhatsApp está trabajando en su Modo Vacaciones, pero apenas hemos tenido novedades desde entonces hasta el día de hoy.

Y es que ha habido cambios por el camino, y estos cambios se han reflejado en la nueva beta de WhatsApp que acaba de llegar a la plataforma Android, según han descubierto desde WABetaInfo.



El Modo Vacaciones pasará a denominarse como Ignorar chats archivados

El hasta ahora conocido como Modo Vacaciones, función que todavía permanece en desarrollo, y por lo tanto, aún no puede ser usado por los usuarios ni desde la versión beta, pasará a llamarse ahora Ignorar chats archivados.

Pero no es el único cambio, ya que esta función ya no desarchivará los chats archivados cuando lleguen nuevos mensajes a los mismos, como ocurría hasta ahora. Eso sí, para hacer uso de esta función, una vez esté disponible para ser usada, habrá que habilitarla previamente desde las opciones de configuración de Notificaciones de la aplicación de WhatsApp.

Además, también llega la opción de “chats archivados” a la pestaña principal de Chats, en la que los usuarios tendrán la posibilidad de ver los chats archivados, pero también la de marcar aquellos chats que puedan ser desarchivados conforme lleguen nuevos mensajes a los mismos.

Por último, como comentan en WABetaInfo, en el antiguo Modo Vacaciones no se desarchivaban los chats archivados si estaban silenciados. Ahora, con Ignorar chats archivados los chats silenciados y no silenciados no se archivarán.

De momento, como decimos, se trata de una función que está todavía en desarrollo, quedando aún algo de camino por recorrer hasta que pueda ser funcional y disponible para los usuarios.

Fuente: wwwhatsnew.com