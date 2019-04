Ministro Arce dice que Bolivia se endeudará lo necesario para crecer

Luis Arce dijo que si cada boliviano nace con una deuda bajo el brazo, “en el otro tiene una marraqueta más grande”

Miguel Ángel Melendres / miguel.melendres@eldeber.com.bo

El ministro de Economía, Luis Arce, sostuvo ayer que Bolivia seguirá aumentando su deuda externa, mientras esté dentro del margen internacional en relación al Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de aportar al crecimiento de la economía nacional y lograr el 4,5% previsto para toda la gestión 2019.

“Vamos a endeudarnos lo estrictamente necesario para generar el crecimiento económico que necesitamos y nada más. Nunca vamos a rebasar la capacidad de pago que tenga el país, como lo hicieron otros gobiernos del pasado”, dijo la autoridad.

Expresó que la política de endeudamiento público sostenible, aplicada en los últimos 13 años, consistió en reorientar el nuevo financiamiento externo hacia proyectos de inversión e infraestructura y proyectos productivos.

El Banco Central de Bolivia (BCB), publicó recientemente que la deuda externa pública de Bolivia hasta fines de febrero llegó a $us 10.187 millones, lo que representa el 23,3% del PIB.

“Con esas cifras, la deuda boliviana se sitúa como una de las más bajas de la región y del mundo. La relación entre la deuda y el PIB significa que el país está muy por debajo del límite internacional definido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que es del 50% del PIB. En otros términos, la deuda se encuentra en niveles sostenibles y adecuados”, declaró en su momento, el presidente del ente emisor estatal, Pablo Ramos.

En ese marco, el BCB sostiene que el porcentaje de endeudamiento en relación al PIB, denota la amplia capacidad de pago del país y la holgura para la contratación de nuevo financiamiento para lo que necesite.

Sobre el tema, René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, manifestó que un crecimiento que se sostiene en un incremento mayor del endeudamiento no es sostenible. “Más aun si es un endeudamiento que no genera retornos económicos”, analizó Martínez.

Deuda bajo el brazo

En una entrevista con el programa estatal “El Pueblo es Noticia”, el ministro Luis Arce, explicó la capacidad económica del Estado, fruto de las políticas aplicadas desde hace 13 años, junto al programa de deudas que existe.

“Se ha duplicado la deuda pero se han cuadruplicado los ingresos. El 2005, el PIB era de $us 9.500 millones y una deuda del 52% de ese PIB. Con el modelo económico, la política distributiva y todo lo que hemos aplicado en los últimos 13 años hemos rebasado los $us 40.800 millones de PIB hasta el año pasado y una deuda de más de $us 10.000 millones. Si la deuda se duplica, el PIB se cuadruplica. Puede ser que tengamos una deuda bajo el brazo, pero una marraqueta más grande en el otro brazo”, aseguró la autoridad económica.

Según el Ministerio de Economía, sumando la deuda interna y la deuda externa, la deuda total de Bolivia llega al 33% respecto al PIB.

CIFRAS DEL TEMA

10

MIL MILLONES DE DÓLARES

Es la deuda que tiene el país, hasta el mes de febrero, a organismos internacionales.

40

MIL MILLONES DE DÓLARES

Es el Producto Interno Bruto (PIB). El Gobierno espera hacer crecer este PIB, en un 4,5% este año.

Fuente: eldeber.com.bo