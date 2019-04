Morales considera que con las FFAA mejoró la lucha contra el contrabando

El presidente Evo Morales consideró este martes que con la presencia de la Fuerzas Armadas mejoró la lucha contra el contrabando, una medida que además impulsa, aseguró, la defensa del patrimonio del país que es el sostenido crecimiento económico.

“Después de mucho debate decidimos que las FFAA a la cabeza del Ejército participen en la lucha contra el contrabando, todo para defender el patrimonio que es el crecimiento económico”, recordó el mandatario durante la inauguración de la pista de tartán y salas de gimnasio en el Colegio Militar (Colmil) de La Paz.

En abril de 2018, mediante una ley, el Gobierno creó el Viceministerio de Lucha al Contrabando y con su aparición se entregó a la entidad castrense esa tarea.

En otro momento de su intervención, Morales añadió que se “está combatiendo, está mejor que antes, saludo ese esfuerzo, ese compromiso, son soldados para defender la patria, por ahora nos toca defender la economía nacional frente a la agresión extranjera”.

Como en otras oportunidades, aseguró que “el contrabando hace mucho daño a la economía nacional. Chile gana con el contrabando, mientras que #Bolivia pierde, es una agresión económica”.

Sostuvo que sin contrabando, la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) sería de 1% más.

En ese marco, destacó que el PIB per cápita creció en su gobierno de $us 900 a más de $us 4.000 y que la inversión pública que era de $us 600 millones a la fecha se cifra entre $us 7.000 a 8.000 millones.

“Nuestro pueblo por fin es reconocido, hasta respetado casi en todo el mundo por el crecimiento económico”, afirmó Morales.

