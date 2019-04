“Muchos comandantes se identificaron con el Gobierno (de Evo) y no los procesaron”

El coronel David Flores afirma que muchos comandantes de la Policía se identificaron con el Gobierno, pero que nadie les dijo nada y ninguno fue procesado.

El martes, Flores fue dado de baja por apoyar la defensa del 21F. Él afirma que defender el voto no es hacer política.

¿Cómo es que usted termina en esta posición?

En el año 2017, cuando los médicos estaban defendiendo sus derechos en contra del Código Penal, yo defendí a mi médico, porque tengo una hija médica.

Salí en una fotografía con un cartel que decía “Yo papá policía apoyo a mi médico”.

Desde ese momento me cambian de destino -estaba de subdirector de Tránsito- y me ponen a dependencias de las radiocomunicación, en un cargo de un subteniente, siendo coronel de la Policía. Me tienen todo el año ahí en la radio.

En septiembre hice mi solicitud porque me sentía perseguido y avasallado en mis derechos como coronel diplomado en estudios superiores policiales. Pido mi solicitud de licencia indefinida para retirarme de la Policía y retornar cuando este Gobierno se salga, porque sabía que son órdenes del Gobierno tenerme en la congeladora.

Pasa un mes y no me dan la licencia, pero sí salgo en un spot donde defiendo a la familia, pero dentro del spot hay alusiones al 21F y por esa razón comienzan a hacerme una persecución.

Cuatro veces me procesan por diferentes razones y basados en ese spot, en el que dicen que yo estoy haciendo proselitismo político de uniforme. Eso no es cierto. Demostré que no soy militante de ningún partido.

Para que quede claro ¿usted defendió el 21F?

Sí, he defendido el voto de la mayoría de los bolivianos y lo he dicho claro en las redes sociales. Todo el momento he dicho sí, porque defender el voto del ciudadano no es político y sino para qué nos llamaron a votar.

El Gobierno nos obligó a que votemos porque había una corriente que decía que no íbamos a votar porque era una falacia del Gobierno, pero éste dijo que si salía “No” se iban a ir a sus casas. Resulta que no es así.

Lo que pasa es que el Gobierno quiere perpetuarse, quiere volver a Bolivia en un Estado dictatorial, cosa que los bolivianos no vamos a permitir.

¿Cuál es la sensación que hay dentro de la Policía entre sus camaradas sobre el 21F?

Me animo a decir que más del 90% de los policías me están apoyando, están apoyando al “No” y también dijeron “No” a esta reelección. Sin embargo, son los mandos superiores los que están apoyando a este proceso de cambio. ¿Por qué? Porque se vendieron al Gobierno.

Un comandante participó en el 2017 en un acto del MAS, pero no lo procesaron ¿qué opina?

Hay muchos comandantes que se han identificado con el proceso de cambio. Han sido varios, incluso generales que no entraron ni siquiera a la academia han logrado ser generales y se han identificado con el Gobierno y nadie les ha dicho nada. Ningún proceso.

Pero ahora resulta que por defender la democracia y el 21F nos dan de baja como si fuéramos cualquier cosa. Eso está mal. Ellos no saben que han despertado a un león dormido.

¿Qué camino tomará? ¿Seguirá defendiendo el 21F?

Defender la democracia, eso es lo que voy a hacer. Seré un férreo y ferviente operador de la defensa de la democracia.

¿Qué les dice a sus camaradas? y ¿se va a unir a algún colectivo ciudadano?

Yo les digo a mis camaradas gracias, gracias por el apoyo que me están brindando. Me están llamando de todos los departamentos, dándome su apoyo. Yo los felicito. Los policías, no vamos a permitir que nos sigan manoseando los políticos como les ha dado la gana, como siempre.

Y bueno, no milito en ningún partido político y veremos qué sucede en el futuro.

Página Siete / La Paz