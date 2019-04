Murillo exige a Mesa “coherencia” sobre judicialización de la política

Luego de que el ex presidente Carlos Mesa tuiteara cuestionando el proceso al concejal Siñani en La Paz, opinando que equivalía a “judicializar la política, amedrentar, perseguir, encarcelar a quienes piensan distinto”, el senador opositor Arturo Murillo (UD) le exigió coherencia, señalando en otro tuit: “coincido con usted, creo deplorable y condenable se judicialice la política, me gustaría me explique, por qué usted denunció ante Fiscalía Dip Quispe y Santamaria, eso no es judicializar?”.

“#CoherenciaSrMesa importante en política caso contrario #MASDeLoMismo”, agrega el mensaje del senador Murillo.