‘No me molesta que me comparen con Anabel’

Para conocerla. La hermosa joven es estudiante de Derecho y confiesa que ama la vida y a Dios.

La belleza la lleva en la sangre y la sencillez le nace del corazón. Ella es Maribel Angus, hermana de la presentadora Anabel Angus. La menor de las hermanas es una joven estudiante de Derecho, que ama la cocina, que disfruta de los deportes y que tuvo su paso por la televisión.

Maribel es una joven de agradable carácter, amable y trabajadora. Ella confiesa que no le gusta que juzguen a su hermana, que ama pasar tiempo con ella y que en la televisión aprendió que hay gente mala y buena.

La menor de las hermanas Angus no vive bajo la sombra de Anabel, ella adquirió su fama con esfuerzo y trabajo, no por nada se vienen grandes proyectos para este 2019, conozca un poco más a la bella Maribel.

P. ¿Quién es Maribel?

M.A.: Una joven que ama la vida y a Dios. Tengo y sueño con grandes metas, objetivos y muchas ganas de comerme la vida con obstáculos o sin ellos.

P. ¿A qué se dedica?

M.A.: Me dedico a mis estudios de Derecho, también trabajo como asistente legal en un consorcio de abogados. Pero eso no es todo ya que soy amante de la cocina y hace poco tiempo volví al deporte.

P. ¿Que tal su paso por la televisión?

M.A.: Me encantó, aunque aprendí que en la vida donde sea que estemos hay gente buena y mala, pero de cada cosa uno siempre saca lo bueno como aprendizajes, lecciones y gente fantástica que se quedan en tu vida para siempre.

P. ¿Volvería a la pantalla chica?

M.A.: Claro que sí. Pero ahora mucho más madura para enfrentar la televisión.

P. ¿Le molesta que la comparen con su hermana?

M.A.: No, nunca me va molestar porque es mi familia y me siento orgullosa de los logros en su vida.

P. ¿Quién es Anabel en su vida?

M.A.: Mi hermana es mi mundo, al igual que mi hermano y mis padres, ya que son mi vida y los amo. En especial ella, que es un ejemplo de perseverancia y amor a lo que uno quiere y sueña.

P. ¿Qué tiempo comparten ambas?

M.A.: A veces muy poco porque ella está ocupada al igual que yo, pero cuando estamos juntas lo disfrutamos demasiado y aprovechamos para ponernos al día en todo. Hablamos todos los días, ya sea por mensaje o llamadas para ver que tal fue nuestro día.

P. ¿Le molesta que critiquen y juzguen a su hermana?

M.A.: Afecta sí, no lo niego, pero hay personas que no se dan cuenta que eso no trae nada, solo frena las bendiciones que Dios tiene en su vida.

P. ¿En qué se parecen Maribel y Anabel?

M.A.: Nuestra forma de ser es idéntica con la diferencia que ella es de carácter más suave y yo mucho más fuerte.

P. ¿Qué proyectos se vienen este 2019?

M.A.: Espero sean muchos, pero hay sorpresas que ya van a enterarse prontito.

P. ¿Cuál es su mayor sueño en la vida?

M.A.: Lograr todo lo que me propongo, no puedo decir un sueño en específico, son muchos pero con trabajo y esfuerzo uno por uno se van hacer realidad.

Fuente: eldia.com.bo