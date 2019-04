Otro de los firmantes que recula: Calcina anuncia que anulará su firma de la carta enviada a Trump

La diputada de UN explicó que la contratación de una consultora Dark Horse Political, no tiene nada que ver con la misiva enviada a Trump. Indicó que la carta pide al gobierno del país del Norte interceder ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar la repostulación indefinida de Evo Morales.

Calcina anuncia que anulará su firma de la carta enviada a Trump

15 de abril (Urgentebo).- La diputada María Calcina dijo este lunes que está pensando seriamente retirar su rúbrica de la carta enviada al presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, porque existe mucha tergiversación y no estaría planteando el fondo del asunto, que es, que el gobierno estadounidense interceda para evitar la reelección de Evo.

La diputada explicó que la contratación de una consultora Dark Horse Political, no tiene nada que ver con la misiva enviada a Trump. Indicó que la carta de los opositores pide al gobierno del país del Norte interceder ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y evitar que Morales sea relegido.

Ayer, Christopher Gergen, presidente de la consultora estadounidense anunció que gestiona ante la administración de Trump sanciones, como la revocatoria de visas si es que el presidente boliviano insiste en su repostulación.

“Estoy pensando seriamente en retirar mi firma de esta carta, porque no puedo permitir que se tergiverse de esa manera una petición que se hizo sobre el resultado el 21F, cuando el pueblo le dijo No a la reelección. Estoy pensando seriamente retirar mi firma, porque se está usando mi nombre para algo que no se quiere”, declaró Calcina al portal Urgentebo.

Esta mañana el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló que no está de acuerdo con la carta que legisladores opositores enviaron a Donald Trump y la calificó como un error.

El empresario manifestó que los problemas internos de Bolivia se deben resolver con unidad.

Calcina adelantó que este martes, los legisladores que suscribieron la carta se reunirán para que no se mal utilice las rubricas del documento enviado al presidente de los Estados Unidos.

“Si se sigue manejando de esa manera este documento, voy a retirar esa firma”, insistió la legisladora de UN.

