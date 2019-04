Pereyra es duda en el ataque de Bolívar ante San José

El cuerpo técnico de la academia paceña esperará hasta el último momento para evaluar si el ariete argentino será tomado en cuenta este domingo en el lance contra los orureños.

El delantero de Bolívar, Jorge Pereyra, todavía no está al cien por ciento y es duda para el cotejo del domingo ante San José (16:00), donde la academia puede tomar la punta del torneo. El argentino padece de una molestia en el hombro derecho.

“Jorge sigue en evaluación y nosotros esperaremos hasta el último momento. Si lo vemos bien, lo tomamos en cuenta, de lo contrario habrá que esperar un poco más. Lo importante es que él está tranquilo y sabe que lo necesitamos el cien por ciento”, manifestó César Vigevani técnico de Bolívar.

Por esta lesión, el atacante no fue tomado en cuenta para el duelo ante Destroyers. Vigevani explicó que no es de gravedad, pero se debe tener cuidado para que no se vuelva una distención.

“Me siento tranquilo porque todos los jugadores del primer plantel están listos para ser tomados en cuenta. Jorge es un pilar fundamental pero quien ingrese en su lugar lo hará de la mejor manera, ya se demostró en el pasado partido en Santa Cruz”, acotó el timonel.

San José

Sobre su próximo rival, San José, el estratega indicó que es un rival peligroso que demostró que en La Paz viene a jugar y no a esconderse.

“San José es un rival que siempre viene aquí a hacer partidos complicados, para contrarrestar sus ataques, debemos ser inteligentes y golpear primero“, enfatizó Vigevani.

Fuente: diez.bo